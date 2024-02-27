В России запретили стевию и еще 18 пищевых добавок

Фото: iStock/ bit245
В Евразийском экономическом союзе с 27 февраля запретили к применению 19 пищевых добавок, в том числе известный подсластитель стевию. Об этом сообщается на официальном сайте объединения.
Восемь лет ушло на то, чтобы внести корректировки в технический регламент Таможенного союза о пищевых добавках. За это время были проведены исследования с большой выборкой. В результате перечень разрешенных пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств сократился с 362 до 349 наименований.
Были также запрещены муравьиная кислота (Е236), краситель кантаксантин (E161g), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264) и другие.
В ЕАЭС помимо России входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
Читайте также:
В России прекращают продавать витамин D
Россиянам рассказали, действительно ли пальмовое масло вредно для организма
Диетолог Юзуп назвала один из самых доступных суперфудов
Были также запрещены муравьиная кислота (Е236), краситель кантаксантин (E161g), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264) и другие.
Читайте также:
В России прекращают продавать витамин D
Россиянам рассказали, действительно ли пальмовое масло вредно для организма
Диетолог Юзуп назвала один из самых доступных суперфудов
Ювелина Бернст