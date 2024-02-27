В России запретили стевию и еще 18 пищевых добавок

Ямайка обдумывает планы потребовать от Великобритании выплат в размере 500 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации за времена рабства для финансирования своего сектора «тёмного туризма». Как пишет британское издание Daily Mail, эти выплаты пойдут на сохранение портов, больниц и зданий судов, которые связаны с империализмом.