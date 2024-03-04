В России запустят сервис дистанционных судебных заседаний по биометрии

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В России планируется разработка в 2024 году сервиса для дистанционного участия в судебных заседаниях с использованием биометрии, сообщили ТАСС в Судебном департаменте при Верховном суде РФ.
Отмечается, что возможность дистанционного участия в судебных заседаниях активно развивается последние пять лет. В первое время участвовать в заседании суда можно было по видео-конференц-связи из помещения суда в другом регионе. С 2022 года стало возможным участие в судебных заседаниях через веб-конференцию через личный компьютер или смартфон. В минувшем году число заседаний суда с использованием веб-конференции превысило 600 тыс.
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