В России значительно подорожала аренда жилья

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В стране зафиксирован рост цен на аренду жилья в крупных городах. Стоимость аренды за месяц взлетела на 6%.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования компании «Мир квартир». Сообщается, что долгосрочная аренда однокомнатных квартир выросла в цене на 7% — до 20 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — на 6% (26 тысяч рублей), трехкомнатных — почти на 5% (33 тысяч рублей).
К примеру, в Кирове арендное жильё подорожало на 16-26%, в Якутске, Новосибирске, Кургане примерно такие же показатели. В Москве аренда «однушек» выросла на 13%, достигнув 45 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на 17%.
Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко считает, что рост спроса на аренду связан с тем, что многим недоступна покупка жилья.
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К примеру, в Кирове арендное жильё подорожало на 16-26%, в Якутске, Новосибирске, Кургане примерно такие же показатели. В Москве аренда «однушек» выросла на 13%, достигнув 45 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на 17%.
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Мария Фирсова