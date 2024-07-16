В Ростовской области маркетплейсы рекрутируют осуждённых из колоний-поселений

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В Ростовской области логистические центры вместо нелегальных мигрантов начали набирать на работу заключённых из колоний-поселений. По данным ФСИН, в настоящее время в регионе в крупных маркетплейсах трудоустроены более 230 осуждённых.
Как правило, из привлекают к работам, связанным с переборкой, сортировкой и упаковкой продукции, сообщает телеграм-канал Readovka. Заработная плата заключённым выплачивается в размере не ниже прожиточного минимума, то есть 19,2 тысячи рублей. Из этой суммы вычитаются платежи по исковым обязательствам и налоги.
К работам вне мест заключения привлекаются граждане, отбывающие наказание за преступления по неосторожности, небольшой или средней степени тяжести, имеющие первую судимость. В региональном управлении ФСИН отметили, что основным источником кадров для маркетплейсов стала колония-поселение № 8 в Веселовском районе Ростовской области.
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Александр Бойцов