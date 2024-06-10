Российский боец рассказал об опыте взаимодействия с бывшими зэками в зоне СВО

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Бывшие заключённые, отправившиеся воевать в зону специальной военной операции, вели себя достаточно дисциплинированно. Скорее всего, тут сказалась привычка беспрекословно выполнять команды во время нахождения в колонии.
Таким наблюдением в беседе с сетевым изданием Daily Storm поделился российский боец, который плечом к плечу с бывшими зэками принимал участие в боях под Артёмовском (украинское название — Бахмут). Солдат вспоминал, что «сидельцы» выполняли боевые задачи наравне со всеми и были довольны, что их не выделяют в какую-то «низшую касту».
Другой боец вспоминал, что ещё в 2022 году, когда он впервые столкнулся с бывшими заключёнными в зоне спецоперации, он не замечал у них каких-то проблем с дисциплиной или с алкоголем. Зэки заваривали крепкий чай — чифирь — и добавляли туда кофе. Таким образом, получался сильный боевой стимулятор безо всякого алкоголя.
Военный вспомнил, что поначалу зэки не хотели выполнять хозяйственные работы. Однако после первой «прожарки», в которую они попали из-за не вырытых окопов, они поняли, что за них никто копать не будет. В дальнейшем подобных проблем больше не возникало.
Доброволец из группы «Шторм», проходивший службу в подразделении вместе с бывшими зэками, рассказал, что они одними их первых встречали ударные группы противника, дрались, как звери, и никто из них не убегал. Проблемы с дисциплиной возникали у них редко, внутри отрядов, на почве бытовых ссор в рамках одного блиндажа, отметил боец.
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«На войне, чтобы выжить, нужно стараться, и они старались», — отметил солдат.
Другой боец вспоминал, что ещё в 2022 году, когда он впервые столкнулся с бывшими заключёнными в зоне спецоперации, он не замечал у них каких-то проблем с дисциплиной или с алкоголем. Зэки заваривали крепкий чай — чифирь — и добавляли туда кофе. Таким образом, получался сильный боевой стимулятор безо всякого алкоголя.
Военный вспомнил, что поначалу зэки не хотели выполнять хозяйственные работы. Однако после первой «прожарки», в которую они попали из-за не вырытых окопов, они поняли, что за них никто копать не будет. В дальнейшем подобных проблем больше не возникало.
Доброволец из группы «Шторм», проходивший службу в подразделении вместе с бывшими зэками, рассказал, что они одними их первых встречали ударные группы противника, дрались, как звери, и никто из них не убегал. Проблемы с дисциплиной возникали у них редко, внутри отрядов, на почве бытовых ссор в рамках одного блиндажа, отметил боец.
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Александр Бойцов