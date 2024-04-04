В РПЦ рассказали, когда в православии появится святой покровитель интернета

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Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что мнение о каком-либо святом как о покровителе интернета может закрепиться в православии только в том случае, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории на протяжении тысячелетий. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Иеромонаха, на примере института постоянных покровителей отчетливо демонстрируется разница между католическим и православным подходом к почитанию святых. Он подчеркнул, что каждый верующий человек находит создает собственные связи с теми или иными святыми, которых в Церкви достаточно много.
Напомним, День преставления святого Исидора, архиепископа Севильи, в католицизме отмечается 4 апреля. Этот святой считается покровителем интернета и компьютеров.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что невозможно привлечь в храм молодых людей «строгими глазами и сморщенным лбом».
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Напомним, День преставления святого Исидора, архиепископа Севильи, в католицизме отмечается 4 апреля. Этот святой считается покровителем интернета и компьютеров.
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Екатерина Коршунова