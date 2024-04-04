В РПЦ рассказали, когда в православии появится святой покровитель интернета

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что мнение о каком-либо святом как о покровителе интернета может закрепиться в православии только в том случае, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории на протяжении тысячелетий. Об этом сообщает РИА Новости.