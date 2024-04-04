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В РПЦ рассказали, когда в православии появится святой покровитель интернета

Иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал, появится ли святой покровитель интернета
04 апреля 2024, 12:11
Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что мнение о каком-либо святом как о покровителе интернета может закрепиться в православии только в том случае, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории на протяжении тысячелетий. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Иеромонаха, на примере института постоянных покровителей отчетливо демонстрируется разница между католическим и православным подходом к почитанию святых. Он подчеркнул, что каждый верующий человек находит создает собственные связи с теми или иными святыми, которых в Церкви достаточно много.

Напомним, День преставления святого Исидора, архиепископа Севильи, в католицизме отмечается 4 апреля. Этот святой считается покровителем интернета и компьютеров.


Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что невозможно привлечь в храм молодых людей «строгими глазами и сморщенным лбом».

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#церковь
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#религия
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В Подмосковье составили топ-3 самых популярных каруселей
04 апреля 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Рейтинг посещаемости каруселей, установленных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, составили в регионе по итогам минувшей недели, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.
«Рейтинг возглавила карусель в Одинцове: за неделю с 25 по 31 марта на ней прокатились 3 тысячи 188 человек. Второе место в топ-3 заняла карусель в Домодедове, которую за семь дней посетили 3 тысячи 131 человек. На третье место вышла карусель в городском парке Кривякино в Воскресенске, где насчитали 2 тысячи 675 посетителей», — говорится в сообщении.
Всего в Московской области по губернаторской программе установлено восемь бесплатных каруселей. Всего на минувшей неделе на этих аттракционах прокатились более 16 тысяч человек.

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#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
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Мост на Сахалин: История острова, подземный туннель, проект и его стоимость
04 апреля 2024, 12:06

Фото: iStock/Andronius

Российский лидер Владимир Путин поручил вернуться к вопросу постройки моста на остров Сахалин.
Самые главные факты об острове Сахалин и перспективах постройки моста собрала редакция «Радио 1».

Остров Сахалин


Сахалин — это крупнейший остров России, расположенный у восточного побережья Азии. Сахалин омывают два моря — Охотское и Японское. В состав Сахалинской области также входят Курильские острова, о принадлежности которых до сих пор спорят Россия и Япония, поскольку по Сан-Францисскому договору не указано, в пользу какого государства Япония отказывается от этих территорий.

На Сахалине проживает более 450 тысяч человек, при этом, коренного населения острова — нивх и айнов — остался всего один процент.

На протяжении 40 лет прошлого века Сахалин играл роль каторги и места ссылки.

Сегодня же остров является развивающимся регионом, для роста которого необходимо обеспечить удобную транспортную связь с Россией.

Заявление Владимира Путина


3 апреля глава российского государства поручил вернуться к проекту о постройке моста с Сахалина материковую часть России.

«Что касается моста, мы подходили к этому снаряду уже неоднократно. Давайте вернемся, потому что сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком», — заявил Путин в беседе с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

По словам Владимира Путина, с появлением моста развитие региона пойдёт совсем другими темпами.

Когда был начат проект


Необходимость связи Сахалина и материковой части России правительство понимало всегда и неоднократно поднимало вопросы о реализации проекта. В 50-х годах прошлого века было запланировано построить подземный туннель к Сахалину, однако, завершить стройку так и не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018-го Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.

Сейчас вопрос о постройке моста к острову Сахалин был поднят вновь. Когда начнётся строительство — пока неизвестно.

Сколько будет стоить мост на Сахалин


По словам главы региона Валерия Лимаренко, текущая оценка стоимости проекта составляет порядка 600 миллиардов рублей. При этом, как отмечают эксперты — сейчас уже выделены первоочередные проекты развития железнодорожной инфраструктуры, к которым мост на Сахалин не относится. Вследствие этого проект придется либо сдвинуть на более поздний срок, либо строить на условиях отложенного платежа, как тоннели на БАМе. Но проблема с окупаемостью проекта сохраняется: источник возврата средств один — железнодорожный тариф, и непонятно, потянут ли его повышение грузоотправители.

Однако, в 2020 году спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал мост «дико дорогим». По его словам, мост нужен с точки зрения психологии, но не с точки зрения экономики, поскольку для него нет грузов. Он также напомнил, что для строительства моста придётся найти самое узкое место пролива, а до него по густой нужно пройти 536 километров. Облагораживание этого маршрута дороже, чем сам мост, заявил тогда Иванов.

Зачем нужен мост на Сахалин


Как говорилось ранее, мост на Сахалин необходим для увеличения темпов развития Сахалинской области. По словам главы РФ Владимира Путина, окупаться может не только сам мост, который в разы упростит транспортную доступность к крупнейшему в России острову, но и прилегающие к этому мосту территории. Вопрос их развития также необходимо изучить и проработать, считает Путин.

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#остров
#россия
#мост
#владимир путин
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Приставы арестовали все имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»
04 апреля 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.
Отмечается, что арест повлиял на работу всех подразделений компаний. В настоящее время производство макарон заблокировано и находится под угрозой остановки.

По данным источника, приставы проводят поквартирный обход сотрудников, а также вручают обязательства о явке в прокуратуру. Примечательно, что любые действия с трудовыми договорами сотрудников делать запрещено.

Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.

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#остановки
#приставы
#генпрокуратура
#предприятия
#рф
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В Подмосковье определили победителей конкурса «Добрым словом согреем друг друга»
04 апреля 2024, 11:37

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье подвели итоги инклюзивного конкурса «Добрым словом согреем друг друга». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В конкурсе принимали участие 71 студент 25 образовательных учреждений Московской области.

«В онлайн-формате прошла церемония награждения победителей и призеров VI регионального конкурса инклюзивного литературного творчества «Добрым словом согреем друг друга». Конкурс направлен на создание творческого пространства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также на развитие, поддержку и популяризацию их творчества», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в номинации «Поэзия» победителями стали колледж «Подмосковье»,Сергиево-Посадский социально-экономический техникум и Коломенский ГСГУ. Сергиево-Посадский социально-экономический техникум, колледж «Подмосковье» и Сергиево-Посадский социально-экономический техникум стали лучшими в категории «Проза».

Кроме этого, в «Публицистике» первого места удостоились колледж «Энергия», Луховицкий аграрно-промышленный техникум и Коломенский ГСГУ.

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Группа «Пикник» анонсировала новую дату концерта в столице
Группа «Пикник» проведет концерт в Москве 1 июня
04 апреля 2024, 11:17

Фото: Istock/nantonov

Музыкальная группа «Пикник» проведет концерт в Москве 1 июня, сообщил коллектив в своем Telegram-канале.
«Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем, — это наша общая боль. Но никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой — это то, что сейчас необходимо всем нам», — написала группа.

Концерт пройдет на площадке «Live Арена». На него будут действовать билеты с 22 и 23 марта.

«Пикник» посвятил концерт памяти погибшим в теракте в Санкт-Петербурге 27 марта. Собранные средства группа направила на помощь семьям погибших и пострадавших при трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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Задержанный в Москве чеченец не причастен к теракту в «Крокусе»
Омбудсмен: задержанный в Москве уроженец Чечни не причастен к теракту в «Крокусе»
04 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, который умер в отделении полиции в Москве после задержания, не был связан с терактом в «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
По его словам, некоторые СМИ и иностранные агенты хотят связать арест чеченца Асхаба Успанова с терактом в «Крокус сити холле».

«Намеренно распространяются слухи и ложные домыслы в форме новостей о том, что он был задержан якобы после совершения теракта. Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта», — написал Солтаев в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что к нему обратился дядя Успанова и попросил тщательно проверить обстоятельства гибели его племянника. Он утверждает, что задержанный чеченец не имел никакого отношения к теракту в «Крокусе».

Солтаев подчеркнул, что сделает всё для того, чтобы выявить истину.

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В Подмосковье упростили процесс перераспределения земель
04 апреля 2024, 10:49

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Онлайн-услуга по перераспределению земельных участков на региональном госпортале стала удобнее: теперь заявление на заключение соответствующего соглашения проактивно поступает в личный кабинет пользователя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В цифровой форме услуги появилась возможность дать согласие на проактивное создание заявления на заключение соглашения. Это заявление будет формироваться автоматически после того, как новый участок поставят на кадастровый учет и будет определена его стоимость», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Перераспределением земель называется изменение границ существующего земельного участка для создания нового участка — меньшего или большего по площади. Право собственности на новый земельный участок возникает в результате подписания соглашения между заявителем и муниципальной администрацией.

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Российские врачи раскрыли, как морковь приобрела оранжевый оттенок
4 апреля День моркови: история, полезные свойства, влияние на здоровье
04 апреля 2024, 10:42

Фото: iStock/Valeriia Mitriakova

День моркови традиционно отмечается во всём мире 4 апреля. Расскажем, чем полезен этот овощ, и правда ли, что изначально он был фиолетовым.
Морковь входит в десятку экономически важных овощей. Она используется при приготовлении продуктов питания, начиная от первых блюд и заканчивая десертами. Также этот овощ имеет важное значение в медицине, поскольку богат витаминами, минералами и природными антиоксидантами, позволяющими поддерживать здоровье.

В моркови содержатся витамины Е, С, К, В3, В4, В5, а также каротин, кальций, натрий, фосфор, калий и магний, положительно влияющие на иммунитет, зрение и кожу, рассказали «Радио 1» в Химкинской областной больнице.

Интересный факт: морковь обрела привычный оранжевый цвет лишь в конце XVI века, благодаря голландским селекционерам. Изначально корнеплод имел фиолетовую окраску, иногда встречались сорта белого и жёлтого цветов. Считается, что оранжевый гибрид был выведен в дань уважения Оранской династии и борьбе за независимость Нидерландов.

В настоящее время цветовая палитра сортов моркови очень широка – от белого до практически чёрного. Цвет зависит от содержания природных антиоксидантов – флавоноидов. Привычная оранжевая морковь больше остальных сортов насыщена каротином.

Врачи советуют ежедневно съедать по одной морковке, чтобы улучшить зрение и состояние зубов. При этом важно вместе с ней потреблять небольшое количество жира, например, сметану, масло или сыр, чтобы каротин хорошо усвоился.

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#врачи
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Загруженность дорог Московской области утром в четверг составила 4 балла
04 апреля 2024, 10:30

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Дороги в Московской области утром 4 апреля загружены на 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
4 апреля утром пробки зафиксированы на большей части автодорог из области в центр.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Калужском, Каширском, Киевском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе. Также отмечено затруднение проезда автомобилей на М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», — поделились в пресс-службе.

В министерстве рекомендуют водителям внимательнее совершать маневры и перестроения, а также не нарушать скоростной режим.

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