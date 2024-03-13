В РЖД вводят скидку 15% на путешествия с детьми

Фото: iStock/SbytovaMN
В Год семьи в РЖД запустили акцию «Путешествуй с детьми», в рамках которой будет действовать скидка 15% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования для россиян, которые едут с детьми до 18 лет, сообщил глава РЖД Олег Белозёров на пленарном заседании Госдумы.
В рамках акции скидка в размере 15% предоставляется на проезд взрослых пассажиров с детьми в купейных вагонах РЖД на поездах дальнего следования. При этом действует ограничение при покупке билетов — их можно приобрести не более четырех в одни руки.
Планируется, что новый тариф «Путешествуй с детьми» будет активен в весенний и осенне-зимний периоды.
В летний период у РЖД действуют другие тарифы со скидками. Россияне могут воспользоваться круглогодичным тарифным планом «Большая семья», предоставляющим скидку 15% на проезд в купе семьям с тремя и более детьми, а также тарифом «Счастливые каникулы», который дает скидку в 50% на билеты для детей от 10 до 17 лет.
Покупая билет в купе двухэтажного поезда для ребенка от 10 до 17 лет, можно использовать тариф «Школьный». По нему предоставляется скидка в размере 50% от стоимости проезда в плацкартном вагоне.
Приобретать билеты можно заранее, как правило, продажи стартуют за два месяца до намеченной даты поездки. В холдинге «Российские железные дороги» уточнили, что покупку билетов можно осуществлять официальном сайте компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах железнодорожных вокзалов в городах.
Читайте также:
«Яндекс Путешествия» возглавил рейтинг сервисов онлайн-бронирования отелей
Россиянки назвали самые безопасные направления для женского туризма
Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск запустили зимой
Планируется, что новый тариф «Путешествуй с детьми» будет активен в весенний и осенне-зимний периоды.
Покупая билет в купе двухэтажного поезда для ребенка от 10 до 17 лет, можно использовать тариф «Школьный». По нему предоставляется скидка в размере 50% от стоимости проезда в плацкартном вагоне.
Приобретать билеты можно заранее, как правило, продажи стартуют за два месяца до намеченной даты поездки. В холдинге «Российские железные дороги» уточнили, что покупку билетов можно осуществлять официальном сайте компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах железнодорожных вокзалов в городах.
Читайте также:
«Яндекс Путешествия» возглавил рейтинг сервисов онлайн-бронирования отелей
Россиянки назвали самые безопасные направления для женского туризма
Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск запустили зимой
Мария Федоровцева