Россиянки назвали самые безопасные направления для женского туризма

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Белоруссия лидирует по уровню доверия российских путешественниц как самая безопасная страна для туризма. Об этом сообщает Ostrovok.ru.
В преддверии 8 марта эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru опросили 3000 российских женщин и выяснили, какую зарубежную страну они выделяют для себя как самую безопасную для путешествий. Как оказалось, почти каждая вторая туристка отдала свой голос за Белоруссию, назвав ее в числе приоритетных направлений для поездок. Всего за страну отдали свои голоса 45% опрошенных.
Среди предложенных азиатских направлений российские женщины высоко оценили Таиланд — за него проголосовали 16% респонденток. Около 13% путешественниц с удовольствием предпочли бы отправиться подругами на отдых в Турцию.
Среди российских направлений наибольшее доверие вызывает Калининградская область. Там туристки отмечают красивый природный рельеф, наличие морского побережья и уникальные архитектурные ансамбли городов.
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Среди предложенных азиатских направлений российские женщины высоко оценили Таиланд — за него проголосовали 16% респонденток. Около 13% путешественниц с удовольствием предпочли бы отправиться подругами на отдых в Турцию.
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Мария Федоровцева