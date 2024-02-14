В «Сбере» рассказали, сколько звонков ежедневно поступает россиянам от мошенников

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В «Сбере» также рассказали о новой мошеннической схеме, которая якобы связана с «похищением человека». Ее суть заключается в том, что преступники убеждают человека купить билет и уехать в другой город, при этом не отвечать на звонки и не выходить на связь. Таким образом, происходит видимость пропажи.
После чего телефонные аферисты связываются с родственникам «пропавшего», заявляют о похищении и просят выкуп.
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