В семье российского хоккеиста Панарина родился второй сын

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
У российского нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и его супруги Алисы Знарок родился второй сын, сообщил телеканал «Матч ТВ».
Источник отмечает, что как мать, так и новый малыш чувствуют себя хорошо. Предыдущий ребенок в семье, Лука, появился на свет в январе 2023 года.
Панарин и Знарок поженились в 2020 году. Алиса — дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка.
В своей карьере 32-летний Панарин выигрывал чемпионат мира среди молодежи 2011 года и стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года в составе сборной России.
Кроме того, он играл за различные клубы, такие как СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина-2015, «Ак Барс», «Витязь», «Коламбус». С 2019 года Артемий выступает за «Рейнджерс». В текущем сезоне Панарин набрал 71 (31+40) очко в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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Панарин и Знарок поженились в 2020 году. Алиса — дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка.
Кроме того, он играл за различные клубы, такие как СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина-2015, «Ак Барс», «Витязь», «Коламбус». С 2019 года Артемий выступает за «Рейнджерс». В текущем сезоне Панарин набрал 71 (31+40) очко в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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Артем Кузьмин