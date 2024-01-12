Тренер Плющев объяснил успехи хоккеиста Панарин семейной поддержкой

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Российский хоккейный тренер Владимир Плющев отметил хорошую игру спортсмена Артемия Панарина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, которая, по его мнению, сложилась благодаря благоприятной семейной поддержке и атмосфере.
«У Панарина хороший сезон. Но это логично: человек повзрослел, перестал всякие глупости в соцсетях писать, как было по молодости. Занялся своими семьей и профессией, поэтому, думаю, у него всё нормально будет. Он сосредоточился на своих непосредственных профессиональных обязанностях, а дома его поддерживают. Я так понимаю, у него хорошие тылы. Очень хорошо, когда такие супруга и тесть. То, что он творит на площадке, показывает, что он играет раскованно, что ему ничто не мешает. Остаётся пожелать ему обойтись без травм», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Плющев.
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