В Серебряных Прудах прошли профилактические мероприятия «Безопасный двор»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах прошли мероприятия по профилактике ДТП во дворовых территориях. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Серебряные Пруды были организованы информационно-пропагандистское мероприятия «Безопасный двор» в жилых зонах микрорайона Юбилейный.
Акция «Безопасный двор» направлена на предупреждение и предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, а также профилактику ДТП во дворовых территориях.
Сотрудники Госавтоиспекции рассказали участникам акции о важности соблюдения правил безопасного поведения в дорожно-транспортной среде и ношения световозвращающих элементов.
Стоит отметить, что каждый слушатель получил от сотрудников световозвращающие элементы и тематические листовки с правила безопасности на дорогах.
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Акция «Безопасный двор» направлена на предупреждение и предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, а также профилактику ДТП во дворовых территориях.
Стоит отметить, что каждый слушатель получил от сотрудников световозвращающие элементы и тематические листовки с правила безопасности на дорогах.
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Мира Полтева