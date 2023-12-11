В Серебряных Прудах открыли «Парту Героя»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В селе Петрово городского округа Серебряные Пруды открыли «Парту Героя» в рамках образовательного проекта «Новая школа». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Петровская средняя общеобразовательная школа стала третьей в городском округе Серебряные Пруды, в которой установили «Парту Героя». Торжественное открытие прошло в честь земляка - Героя Советского Союза, командира звена 123-го истребительного авиационного полка 7-го истребительного авиационного корпуса ПВО Харитонова Василия Николаевича.
Кроме этого, также благодарность педагогам, учащимся школы за большую работу по увековечиванию памяти знаменитого земляка выразили начальник управления по образованию, координатор партийного проекта «Новая школа» Светлана Егорова и депутат от партии «Единая Россия в Совете депутатов городского округа Ирина Красавина.
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«В стенах школы появится ещё один островок памяти героическому прошлому и настоящему нашей Родины, островок памяти к конкретному человеку-герою – «Парта героя» будет хорошим стимулом для учёбы ребят. Парта ещё раз напомнит о простых людях, которые своим подвигом сделали нашу страну непобедимой, – отметил замсекретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Волков.
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Мира Полтева