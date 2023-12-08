Традиционный турнир среди сотрудников силовых структур прошел в Серебряных Прудах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах состоялся традиционный турнир среди сотрудников силовых структур памяти благоверного Князя Александра Невского. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования прошли 6 декабря на базе ФОК имени Героя России С.А. Фирсова. Торжественное открытие провели глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин и протоиерей Серебряно-Прудского благочиния Алексий Носков.
Участниками турнира стали ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды, Мособлпожспаса и Росгвардии. Сотрудники служб соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягиваниях, перетягивании каната, плавании и поднятии гири.
По итогам соревнований победителями во всех состязаниях стала команда ОМВД России Серебряные Пруды. Серебряными призерами стали участники от Мособлпожспаса, а бронзу заполучили сотрудники Росгвардии.
Стоит отметить, победителей и призеров наградили кубками, медалями и дипломами от отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.
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Участниками турнира стали ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды, Мособлпожспаса и Росгвардии. Сотрудники служб соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягиваниях, перетягивании каната, плавании и поднятии гири.
Стоит отметить, победителей и призеров наградили кубками, медалями и дипломами от отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.
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Мира Полтева