В Серпухове отметили 75-летие Центрального зубрового питомника

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
Центральный зубровый питомник, находящийся в Приокско-Террасном заповеднике, отметил 75-летие. День начался с заседания секции экспертов в формате ВКС по сохранению и восстановлению зубров, сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«На встрече вспомнили историю возникновения питомника, обсудили его достижения и перспективы. Среди основных – генетическое изучение зубров, новые научные исследования на базе заповедника. В Музейно-выставочном центре посетили выставку «Зубр возвращается». Заслуженные награды вручили тем, кто ухаживает за зубрами, обеспечивает их пребывание в питомнике, растит животных», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.От себя лично он вручил почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам за активную жизненную позицию, большой вклад в сохранение и восстановление популяции краснокнижных животных.
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