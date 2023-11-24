Строительство поликлиники в Серпухове завершат до конца года

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
Строительство поликлиники в микрорайоне Ивановские Дворики в Серпухове завершится в этом году. Работы идут по графику, сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Основной объём работ выполнен, подрядчик завершает последние штрихи. На объекте задействованы 17 единиц техники, рабочие трудятся в две смены – 350 человек в дневную и более 30 – в ночную. В здании запустили систему отопления, завершают фасадные работы», – написал Никитено в своём телеграм-канале.Подрядчики заканчивают отделку внутренних помещений и уже приступили к благоустройству территории. Там появятся игровая площадка, парковки для автомобилей и велосипедов.
«Руководитель подрядной организации заверил, что строительно-монтажные работы будут завершены в этом году, согласно установленным срокам. Поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. Учреждение здравоохранения оснастим магнитно-резонансным и компьютерным томографом, ультразвуковым и рентгеновским оборудованием», – отметил Никитенко.Он отметил, что один из главных запросов серпуховичей – доступность системы здравоохранения, и поликлиника предоставит все необходимые условия для качественной медицинской помощи.
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