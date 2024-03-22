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В Шанхае провели запуск самого быстрого интернета со скоростью 10G

22 марта 2024, 01:54
Фото: iStock/ Jaiz Anuar

Фото: iStock/ Jaiz Anuar

В Шанхае запустили демонстрационный район с интернетом со скоростью 10G, сообщает Astera.
Это первый в мире район, где интернет со скорость 10 гигабит в секунду доступен всем желающим, а не ограниченному кругу людей.

При такой скорости, например, загрузка фильма разрешением 8K и размером 90 ГБ занимает 72 секунды. При обычном гигабитным интернете скачивание такого фильма занимает минимум 12 минут.


Сеть 10G также позволяет пользователям смотреть четкие 3D-видеоролики в реальном времени с эффектом присутствия, наблюдая за происходящим под любыми углами. Кроме того, быстрая передача данных расширяет возможности умных домов.

Проект, запущенный в Шанхае, должен стать основой для создания «15-минутного круга общения» — городской среды, где все необходимые услуги и возможности находятся в радиусе 15 минут от граждан. Инициатива разрабатывается China Telecom и правительством округа Янпу.

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В России предлагают запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет
22 марта 2024, 00:56

Фото: iStock/ petrenkod

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего обращения в Госдуму.
Волынец напомнила, что одной из целей государственной политики в интересах детей является защита от негативно влияющих на их физическое развитие факторов.

Она также обратила внимание на то, что газированные напитки включены в список продуктов, запрещенных для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений.

Такие напитки из-за содержания в них искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов могут наносить вред здоровью детей, в частности зубам, приводить к ожирению и нарушениям обмена веществ, отметила детский омбудсмен.

Обращение направлено на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и члена комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой

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Минюст США обвинил Apple в том, что компания монополизировала рынок смартфонов
22 марта 2024, 00:47

Фото: iStock/PhillDanze

Министерство юстиции США и генеральные прокуроры сразу шестнадцати американских штатов подали иск в отношении компании Apple Inc., обвинив её в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Мы утверждаем, что Apple использует стратегию, основанную на антиконкурентном поведении, которое наносит ущерб как потребителям, так и разработчикам», — отметил генеральный прокурор США Меррик Гарланд (именно генпрокурор, по американским законам, является главой Минюста).

Поданный иск утверждает, что Apple вовсю использует своё доминирующее положение на рынке смартфонов и мобильных приложений, тем самым ограничивая владельцам iPhone возможность поменять свои устройства, или же начать использовать продукты других производителей.

Иск может быть направлен в федеральный суд уже 21 марта. Это будет третий случай за 14 лет, когда власти США уличают Apple в нарушениях антимонопольного законодательства.

Ранее американские пользователи Apple подали в суд Северной Калифорнии на корпорацию за монополизацию рынка облачных сервисов в пользу фирменного продукта Apple Inc. — iCloud. Интересы пользователей представляет юридическая фирма Hagens Bergman. По словам представителей юридической фирмы, Apple разрешает использовать сторонние хранилища на iPhone, но большинство информации, включая данные приложений и настройки, не может быть синхронизировано без использования iCloud. По мнению компании, потребители должны отказаться от резервного копирования или использовать iCloud и платить соответствующие тарифы.

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#apple
#суд
#сша
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Telegraph: Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия
22 марта 2024, 00:41

Фото: iStock/ Dovapi

Население Земли начнет сокращаться впервые с пандемии чумы в 14-м веке. Это произойдет в ближайшие десятилетия из-за резкого снижения рождаемости, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование рождаемости во всем мире, опубликованное в журнале Lancet.
После пандемии чумы в 14-м веке население Земли сократилось с 400 млн до 350 млн человек, население Европы при этом уменьшилось примерно на треть. Это единственный в истории период, когда было зафиксировано уменьшение численности населения планеты.

Сегодня же для роста численности населения мировой показатель рождаемости должен быть равен 2,1 ребенка на женщину. В 2021 году этот показатель составил 2,23. Но ученые наблюдают устойчивый тренд на снижение этого значения. Так, если в 1950 году он составлял 4,84, то к 2050 он, согласно прогнозу, упадет до 1,83, а к 2100 году – до 1,59.

Лидерами по рождаемости в мире в 2021 году были Чад, Нигер и Сомали, где они составили 6,99, 6,97 и 6,54 соответственно. Тем временем в России, Британии и США показатели рождаемости составили 1,48, 1,49 и 1,64 соответственно. Если прогноз окажется верным, то 2050 году показатель рождаемости в России снизится до 1,33, а к 2100 году — до 1,21.

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#снижение
#Нигер
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Реконструкция котельной в Долгопрудном полностью закончится к июлю
21 марта 2024, 22:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Модернизацию котельной на Ленинградской улице в Долгопрудном планируют полностью завершить к июлю. Основные работы по реконструкции объекта закончатся в ближайшее время, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Госстройнадзора.
«Главгосстройнадзор проверил ход реконструкции котельной с прокладкой сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в городском округе Долгопрудный. На объекте площадью 294 кв. м. завершены внутренние и наружные ремонтно-отделочные работы, ремонт кровли, смонтирован новый фасад. Строители демонтировали старое оборудование и проложило новую теплосеть», – уточнили в пресс-службе.
Сейчас специалисты приступают к благоустройству прилегающей территории. К муниципальной котельной после реконструкции планируют подключить Долгопрудненскую центральную городскую больницу, школу №4 и четыре многоквартирных дома на Тимирязевской и Южной улицах. Пока их отапливает частная котельная.

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#котельная
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#госстройнадзор
#долгопрудный
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный омбудсмен Фаевская держит на особом контроле обращения от инвалидов
21 марта 2024, 22:33

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

В 2023 году уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская получила около 5% обращений от инвалидов и их близких. Об этом подмосковный омбудсмен заявила на IV Научно-практической конференции «Ценность каждого: жизнеустройство людей с психическими нарушениями». Она прошла 21 марта, во Всемирный день людей с синдромом Дауна, сообщили в пресс-службе уполномоченного.
«В прошлом году чуть больше 5% от всех обращений приходили от инвалидов или их близких. Это почти на 1% меньше по сравнению с 2022-м. Мы держим эти обращения на особом контроле, оперативно взаимодействуем с региональным Министерством социального развития по решению поступающих вопросов», – рассказала Фаевская.
В конференции приняли участие эксперты, представители исполнительной и законодательной власти, некоммерческих организаций, РПЦ, родители детей с ограниченными возможностями.

Как рассказала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, в Год семьи будет расширена практика этичного сообщения диагноза родителям детей с инвалидизирующими патологиями. Пройдут специальное обучение 72 региональных тренера и сотни врачей.
«В Год семьи особенно важно использовать все ресурсы, чтобы дать перспективу каждому ребёнку с инвалидностью и его близким», – отметила Львова-Белова.
В мероприятии также участвовала Мария Нефёдова – первый в России официально трудоустроенный человек с синдромом Дауна. Она работает помощником логопеда, играет в театре и занимается музыкой.

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#ирина фаевская
#правозащита
#омбудсмен
#инвалиды
#подмосковье
#московская область
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Из подмосковных парков за неделю вывезли 3 тысячи кубометров снега
21 марта 2024, 22:12

Фото: пресс-служба Минблаго МО

С территории парков Подмосковья за прошедшую неделю было вывезено 3 тыс. кубометров снега. Такие данные привёл министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«За неделю в общей сложности из парков вывезли 3 тысячи кубометров снега. В работах участвовали 544 человека и 155 единицы спецтехники. В первую очередь снег убирали на центральных аллеях, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок», – пояснил Хайкин.
По его словам, все очищенные территории обрабатывают противогололёдными материалами.

В министерстве добавили, что суммарно на территории Московской области находятся 193 парка культуры и отдыха.

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#подмосковье
#московская область
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Кадыров призвал чеченских силовиков принять боевую готовность
Кадыров призвал силовиков Чечни быть готовыми отразить угрозу во благо России
21 марта 2024, 22:02

Фото: Сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков быть в состоянии боевой готовности, чтобы суметь в любой момент отразить угрозу «во благо государства». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке», — сообщил Кадыров.
Помимо этого, он поручил главе МВД по республике Аслану Ирасханову «принять профилактические меры, усилив контроль за возможными коррупционными нарушениями».

Глава Чечни отметил, что такой жесткий и ответственный подход необходимо использовать для профилактики незаконного оборота наркотических веществ и медицинских препаратов.

Ранее Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с переизбранием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рамзан кадыров
#россия
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В Подмосковье провели учения по ликвидации последствий весеннего паводка
21 марта 2024, 21:43

собл

Работники Мособлпожспаса приняли участие в учениях по проверке готовности к ликвидации последствий весеннего паводка 2024 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они прошли в селе Жаворонки городского округа Одинцово.
В учениях участвовали представители Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона, коммунальных служб, Центра гражданской защиты и администрации муниципалитета.
«Проводился смотр готовности личного состава, техники, оснащения, такого как мотопомпы, откачивающее оборудование, плавсредства, средства спасения на воде и мобильные средства оповещения. В показательной части демонстрировались возможностей аварийно-спасательных средств», – рассказал замначальника территориального управления №1 Александр Перевай.
Участники отработали оповещение населения, а также проведение аварийно-восстановительных и спасательных работ на месте условных подтоплений.

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#московская область
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При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод
Глдаков: при обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод
21 марта 2024, 21:40

Фото: iStock/Standart

Газопровод в Грайворонском городском округе Белгородской области получил повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Это привело к отключению газа для жителей пяти сел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате инцидента без газа остались абоненты частных домовладений в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Губернатор отметил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам по устранению повреждений, как только обстановка на местности позволит это сделать.

Гладков также подчеркнул, что на территории округа продолжаются обстрелы, которые оставляют основным последствием отсутствие электроэнергии.

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#telegram
#Вячеслав Гладков
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