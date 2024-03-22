В Шанхае провели запуск самого быстрого интернета со скоростью 10G

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В Шанхае запустили демонстрационный район с интернетом со скоростью 10G, сообщает Astera.
Это первый в мире район, где интернет со скорость 10 гигабит в секунду доступен всем желающим, а не ограниченному кругу людей.
При такой скорости, например, загрузка фильма разрешением 8K и размером 90 ГБ занимает 72 секунды. При обычном гигабитным интернете скачивание такого фильма занимает минимум 12 минут.
Сеть 10G также позволяет пользователям смотреть четкие 3D-видеоролики в реальном времени с эффектом присутствия, наблюдая за происходящим под любыми углами. Кроме того, быстрая передача данных расширяет возможности умных домов.
Проект, запущенный в Шанхае, должен стать основой для создания «15-минутного круга общения» — городской среды, где все необходимые услуги и возможности находятся в радиусе 15 минут от граждан. Инициатива разрабатывается China Telecom и правительством округа Янпу.
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При такой скорости, например, загрузка фильма разрешением 8K и размером 90 ГБ занимает 72 секунды. При обычном гигабитным интернете скачивание такого фильма занимает минимум 12 минут.
Проект, запущенный в Шанхае, должен стать основой для создания «15-минутного круга общения» — городской среды, где все необходимые услуги и возможности находятся в радиусе 15 минут от граждан. Инициатива разрабатывается China Telecom и правительством округа Янпу.
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Ювелина Бернст