Миллионы американцев могут перед выборами лишиться доступа в интернет

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22 миллиона граждан США могут остаться без интернета накануне президентских выборов. Об этом предупреждает издание Politico
По данным информагенства, если Конгрессу не удастся найти способ финансирования «Программы доступной связи», то федеральное правительство Америки должно будет свернуть эту программу, которая помогает малообеспеченным слоям населения оплачивать услуги связи.
«Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», — цитирует издание слова члена палаты представителей Дорис Мацуи.
До этого сообщалось, что государственный долг Штатов перевалил за отметку в 34 триллиона долларов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак