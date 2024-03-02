В штате Кентукки водитель фуры пробил ограждение моста и повис над рекой

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В американском штате Кентукки водитель фуры повис над пропастью вместе с большегрузом, сообщает РИА Новости.
Известно, что водитель протаранил ограждение моста и часть фуры осталась висеть над рекой. Американцу на помощь пришли спасатели, которые вызволили его из кабины с помощью веревочного крана, в то время как большегруз так и остался висеть над рекой в ожидании своей эвакуации.
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