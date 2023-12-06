На Филиппинах в страшном ДТП погибли 17 человек из-за отказавших тормозов

Фото: iStock/Anton Novikov
Автобус с пассажирами ехал по извилистой горной трассе, но неожиданно у него отказали тормоза.
На скорости машина слетела с серпантина и рухнула в ущелье. 16 пассажиров скончались на месте, один человек умер в реанимации.
Медики продолжают бороться за жизни ещё семерых пострадавших.
Филиппины известны своими небезопасными дорогами. Это уже второй автобус, рухнувший с высоты на одном и том же дорожном участке.
Губернатор провинции, где случилось ДТП, признал, что технический проект этого опасного шоссе требует серьёзной доработки.
Ранее сообщалось о том, что 2 декабря, около 7 утра в Саратове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 84-летний водитель на «Ниве» сбил сразу двух женщин, одна из которых скончалась.
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В Саратове 84-летний водитель сбил двух женщин, одна из них скончалась
Медики продолжают бороться за жизни ещё семерых пострадавших.
Филиппины известны своими небезопасными дорогами. Это уже второй автобус, рухнувший с высоты на одном и том же дорожном участке.
Ранее сообщалось о том, что 2 декабря, около 7 утра в Саратове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 84-летний водитель на «Ниве» сбил сразу двух женщин, одна из которых скончалась.
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В Саратове 84-летний водитель сбил двух женщин, одна из них скончалась
Мария Фирсова