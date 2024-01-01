«Столото»: житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в РФ

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Третий лотерейный миллиардер по итогам новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото» появился в РФ. Об этом РИА Новости сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
Отмечается, что победитель приобрел билет в Тюмени. В компании уточнили,что всего в нашей стране появилось 87 лотерейных миллионеров из самых разных регионов.
Сообщается, что выигрышными стали 9 208 638 билетов. Порядка восьмидесяти участников разделили тринадцать призов мо миллиону рублей.
Напомним, в прошлом году сто миллионов рублей выиграл счастливчик из Московской области в первом новогоднем розыгрыше «Мечталлиона». Кроме жителя Подмосковья, который получил суперприз, еще 270 человек выиграли в лотерее миллион рублей.
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Екатерина Коршунова