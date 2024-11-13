В Совфеде рассказали, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

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Работодатель не вправе вызывать на работу своего сотрудника, если тот находится на больничном. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина, передает РИА Новости.
По ее словам, вызов сотрудника на работу в период действия больничного — это нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрено административное наказание. Однако, как отметила сенатор, сам работник, если у него есть желание помочь, может по согласованию с руководством выйти с больничного раньше срока или выполнить работу удаленно.
Уточняется, что в этой ситуации работодатель по окончании месяца может премировать его за выполненные задачи.
Напомним, на сегодняшний день граждане РФ за один день больничного получают до 4 тыс рублей. В 2025 году эта сумма увеличится до 5,7 тыс рублей.
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Уточняется, что в этой ситуации работодатель по окончании месяца может премировать его за выполненные задачи.
Напомним, на сегодняшний день граждане РФ за один день больничного получают до 4 тыс рублей. В 2025 году эта сумма увеличится до 5,7 тыс рублей.
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Екатерина Коршунова