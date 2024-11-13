Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Совфеде рассказали, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

В Совфеде рассказали, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

Сенатор Косихина: работодатель не вправе вызывать сотрудников с больничного
Фото: istockphoto.com/ru/Choreograph

Фото: istockphoto.com/ru/Choreograph

Работодатель не вправе вызывать на работу своего сотрудника, если тот находится на больничном. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина, передает РИА Новости.
По ее словам, вызов сотрудника на работу в период действия больничного — это нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрено административное наказание. Однако, как отметила сенатор, сам работник, если у него есть желание помочь, может по согласованию с руководством выйти с больничного раньше срока или выполнить работу удаленно.

Уточняется, что в этой ситуации работодатель по окончании месяца может премировать его за выполненные задачи.



Напомним, на сегодняшний день граждане РФ за один день больничного получают до 4 тыс рублей. В 2025 году эта сумма увеличится до 5,7 тыс рублей.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, что делать при болезни во время отпуска

«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза

Декретный отпуск в 2024 году: что это такое, сколько длится и как оформить
#нарушение
#наказание
#болезни
#работодатель
#рф
#больничный лист
Российские часы номинированы на престижный часовой Гран-при
Часы Суханова «Хронотоп» номинированы на часовой «Оскар» GPHG 2024
13 ноября 2024, 02:52

Фото: iStock/Alexey Shatrov

Часы «Хронотоп», созданные российским часовщиком Антоном Сухановым, были номинированы на престижный Женевский гран-при высокого часового искусства GPHG 2024, который часто называют «Оскаром» в мире часового искусства, передает «Лента.ру».
В этом году конкурс отобрал 90 лучших моделей из 274 представленных, и часы «Хронотоп» вошли в категорию «Календарные и астрономические часы».

«Хронотоп» уникален тем, что его механизм с календарным усложнением и дизайн созданы Сухановым под влиянием философской концепции хронотопа Михаила Бахтина.

Суханов отметил, что для него очень ценно быть номинированным в технической категории, где исторически доминируют швейцарские часовщики, лидирующие в сложной механике уже более двух столетий.

«Для меня особенно важно, что мои часы номинированы в технической категории, не в дизайнерской, не в спортивной, не в ценовых категориях», — поделился часовщик.
Победителей GPHG объявят на церемонии 13 ноября. Суханов выразил гордость за то, что его часы вошли в шестерку лучших в категории технических часов.

Читайте также:

Студент из Королёва выиграл конкурс по программированию Open OS Challenge

Ученица шатурского лицея выиграла во Всероссийском чемпионате по гончарному делу

В Московской области назвали лучших водителей скорой помощи
#конкурс
#часы
#дизайн
#церемония
#победители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эпоха комсомола завершилась: скончался его последний глава
Mash: ушел из жизни Владимир Зюкин, последний глава комсомола СССР
13 ноября 2024, 02:17

Фото: iStock/izzzy71

Владимир Зюкин, последний глава комсомола СССР, скончался на 71-м году жизни после долгой болезни, сообщает Telegram-канал Mash.
Зюкин, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, в последние годы редко появлялся на публике, и новость о его смерти подтвердили близкие друзья.

Зюкин вошел в историю как лидер, под руководством которого в конце 1980-х — начале 1990-х годов произошла трансформация комсомольских структур в бизнес-организации. Именно он поддержал создание центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ), которые стали первыми легальными коммерческими структурами в СССР.

Период его руководства совпал с распадом СССР и серьезными изменениями политической системы. ВЛКСМ был преобразован в Российский Союз Молодежи, что фактически означало окончание эпохи комсомола.

Зюкин оказал значительное влияние на становление российского предпринимательства в постсоветский период, и его деятельность оставила яркий след в переходе к рыночной экономике.

Читайте также:

Умер Георгий Асатиани, игравший Олега Кошевого в «Молодой гвардии»: биография, карьера, причины смерти

Закрылся единственный в Европе музей Ленина, работавший почти 80 лет

Скончался чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
#ссср
#telegram
#болезни
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отель Four Seasons напротив Кремля передали государству
РБК: суд Москвы национализировал активы Хотина, включая отель и торговую галерею
13 ноября 2024, 01:07

Фото: iStock/AMilkin

Мещанский суд Москвы постановил национализировать здание гостиницы «Москва», включая пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил РБК адвокат бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, Павел Хлюстов.
Иск был подан судебными приставами в апреле, а помещения были арестованы по делу о проверке соответствия расходов и доходов. Судебные власти обратили в доход государства примерно 34,7 тыс. кв. м, которые принадлежат компании ООО «Форси» и используются для работы отеля и торговой галереи.

Хотин, состояние которого оценивается в $700 млн, не признает свою вину, утверждая, что требования приставов не имеют правовой основы. В марте 2024 года его осудили на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб.

Юрист Сергей Варламов в разговоре с изданием «Коммерсантъ» отмечает, что Хотин никогда не занимал госдолжности, и ситуация вызывает вопросы.

Микаэл Казарян из IBC Real Estate оценивает здание торговой галереи «Модный Сезон» как один из привлекательных и ценных активов Москвы, стоимостью до 6 млрд руб., а каждый из 180 номеров отеля — около $1,5 млн.

Читайте также:

Фигурант дела о хищении $900 тыс. у матери экс-чиновника МО получил 4 года

Суд арестовал имущество экс-полицейского Сатюкова по делу о взятке в 4,9 млрд

Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки
#суд
#москва
#комплекс
#адвокат
#гостиницы
#отель
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финны купили крупнейший крытый комплекс Финляндии у россиян
Финские инвесторы приобрели у русских бизнесменов спортивную арену Helsinki Hall
13 ноября 2024, 00:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Спортивно-концертная арена Helsinki Hall, принадлежащая российским владельцам, продана финским инвесторам, как сообщает газета Helsingin Sanomat. Сделка должна пройти одобрение ЕС и финских властей.
По словам члена совета директоров Helsinki Halli Oy, Кая Паананена, договор подписан, и обе стороны пришли к окончательному соглашению по условиям продажи.

Покупателями выступили финские инвесторы из компании Trevian Kasvu LP Ky. Представитель компании Trevian Туомас Поскипарта подтвердил, что их организация совместно с Arena Events Oy приобрела контрольный пакет акций (44,98%) Helsinki Halli Oy.

Helsinki Hall, одна из крупнейших крытых арен Финляндии, с марта 2022 года находится в состоянии простоя из-за санкций ЕС, наложенных на российских владельцев.

Арена была открыта в 1997 году и может вмещать до 15 000 человек на концертах и 13 349 — на хоккейных матчах. Изначально комплекс был приобретен россиянами у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.

Читайте также:

Власти Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки в Хельсинки

Губернатор Чибис: Закрывая пограничные КПП, Финляндия проявляет неадекватность

В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева за счет налогов
#комплекс
#договор
#инвесторы
#компании
#финляндия
#покупки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковную акцию по сдаче старых шин продлили до 25 ноября
12 ноября 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сроки проведения экологической акции «Сдай старые шины на «Мегабак», продлили до 25 ноября, сообщили в пресс-службе Минчистоты региона. Акция стартовала в Московской области 21 октября.
«Чтобы принять в ней участие, нужно привезти старые автопокрышки в любой из пунктов приёма «Мегабак», сделать креативное фото и разместить его в соцсети ВКонтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья выберут победителей», – рассказали в министерстве.
Призёров ждут подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин. Занявший 1 место получит 20 тыс. рублей; 2 место – 15 тыс.; 3 место – 10 тыс. рублей.

В министерстве напомнили, что автомобильные шины – вторичный ресурс, из которого можно получить резиновую крошку, текстильные волокна и герметики. Сегодня в рамках акции уже собрали более 300 тонн старых покрышек.

Читайте также:

В 600 квартирах по заявкам жителей Подмосковья нормализовали температуру горячей воды

В Подмосковье до июля 2025 года модернизируют около 900 контейнерных площадок

Чеховских школьников научили готовить пластик к переработке
#минчистоты
#шины
#экология
#акция
#экологическая акция
#переработка
#мегабак
#подмосковье
#московская область
#приз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 600 квартирах по заявкам жителей Подмосковья нормализовали температуру горячей воды
В 600 квартирах по заявкам жителей нормализовали температуру горячей воды
12 ноября 2024, 22:14

Фото: iStock / ChristinLola

В Подмосковья по заявкам жителей в октябре нормализовали температуру горячей воды более чем в 600 квартирах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Качественное и бесперебойное горячее водоснабжение – залог комфортной жизни. Температура горячей воды в квартирах должна составлять не менее 60°C. При низкой температуре может начаться рост опасных бактерий, а слишком высокая может привести к ожогам у жильцов и износу систем водоснабжения. В октябре по заявкам жителей Подмосковья при содействии инспекторов министерства приведена в норму температура горячей воды более чем в 600 квартирах», – отметили в Минчистоты.
В министерстве напомнили, что управляющие компании обязаны контролировать качество подаваемой в квартиры воды, обеспечивать её соответствие санитарным стандартам. УК также должны информировать жителей о результатах проверок и принимать меры в случае выявления нарушений.

Заметили отклонения температуры горячей воды в квартире, нужно обратитесь в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Читайте также:

В Подмосковье до июля 2025 года модернизируют около 900 контейнерных площадок

Чеховских школьников научили готовить пластик к переработке

В домах Подмосковья в октябре устранили 2,2 тыс. нарушений в содержании подвалов
#минчистоты
#вода
#горячая вода
#теплоснабжение
#температура
#жильё
#квартиры
#жители
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье из-за отсутствия устойчивых холодов вновь зацвели лесные травы
12 ноября 2024, 21:50

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесные специалисты и натуралисты-любители отметили повторное цветение многих растений в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Васильки, яснотки, одуванчики, клевер и другие растения спешат воспользоваться отсутствием устойчивых холодов. Лес радует в любое время года. Даже в предзимье во время прогулок можно встретить и цветущие, и выделяющиеся на фоне опавшей листвы зимнезелёные травы. И хотя ноябрь часто называют самым мрачным месяцем, в этом году природа радует разнообразием красок», – отметили в ведомстве.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Радио 1», что погода в Московском регионе на фоне потепления вновь «вернулась из зимы в осень».

Читайте также:

В Кашире провели экологический субботник

В городском округе Пушкино планируется благоустройство Банного леса

Названы результаты национального проекта «Экология»
#лес
#комлесхоз мо
#погода
#природа
#зима
#осень
#тепло
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП
12 ноября 2024, 21:37

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Минтрансе Подмосковья проанализировали характер ДТП с погибшими и пострадавшими пешеходами с начала ноября. Как выяснилось, чаще всего в аварии попадают пожилые люди, которые переходят дорогу наискосок, сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом переходы находятся в непосредственной близости, отметили в министерстве. А большая часть подобных ДТП происходит в вечернее время.
«Расскажите своим родителям, бабушкам и дедушкам, что при переходе дороги нужно пользоваться пешеходными передами. Необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины остановились. После этого нужно переходить дорогу не бегом, а спокойным шагом. Также в вечернее время обязательно нужно использовать световозвращатели, чтобы быть заметнее», – сказали в пресс-службе.
Водителям во время движения следует быть сконцентрированными, заранее снижать скорость перед переходами и в местах притяжения пешеходов, оценивать ситуацию при выезде со двора и на парковках.

Читайте также:

Рабочее движение по путепроводу у платформы Быково откроют в конце года

В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 200 муниципальных дорог

В Минтранс Подмосковья поступило более 70 тыс. заявлений по деятельности такси
#транспорт
#дтп
#аварии
#пешеход
#переход
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
#пожилые люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Каширы Шувалов обсудил с водителями автобусов назревшие проблемы
12 ноября 2024, 21:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава Каширы Михаил Шувалов вместе со своими заместителями и директором МКУ «Управление строительства» Юрием Головковым встретился с инициативной группой водителей Мострансавто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Водители обратились к главе городского округа в соцсетях с предложением решения актуальных вопросов для них самих и каширян. Говорили о расписании движения общественного транспорта, большом количестве выходов в рейсы, нехватке кадров и другом.
«Водители внесли ряд предложений. Поручил профильным специалистам их проработать. Встречусь лично и с руководителями МАП №5 города Подольска «Мострансавто» и производственного участка «Кашира». Обсудим ситуацию с ними и найдём конструктивные решения назревших проблем», – рассказал Шувалов.
Как рассказали в администрации, сегодня на производственном участке «Кашира» МАП №5 города Подольска «Мострансавто» работают 78 водителей 43 автобусов.

Читайте также:

Обследование в мобильном флюорографе за месяц прошли 150 старшеклассников Каширы

В каширской школе провели психологический треннинг для подростков

Для каширских долголетов организовали занятия с гимнастическими палками
#кашира
#михаил шувалов
#водители
#автобусы
#мострансавто
#кадры
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате