В СПЧ нашли альтернативу «Википедии»

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Большая российская энциклопедия может стать альтернативой «Википедии» в России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
По его словам, необходимо как можно быстрее искать альтернативу зарубежному ресурсу. Большая российская энциклопедия, как уверяет Фадеев, является наиболее реальной заменой, которая даже превосходит по качеству «Википедию», поскольку с ней работают лучшие специалисты.
Вместе с тем глава СПЧ добавил, что пока стоит оставить статьи из «Википедии», поскольку в некоторой степени они полезны. Но это не касается политических текстов, которые «просто никуда не годятся».
Ранее стало известно, что организация «Викимедиа.ру», обслуживающая русскоязычную версию сайта, закрывается в России. Об этом сообщал исполнительный директор российской компании Станислав Козловский. По его словам, в предстоящую пятницу Минюст должен признать его иноагентом, с чем и связано принятое решение о закрытии огранизации. Однако Козловский напомнил, что «Викимедиа.ру» не занималась управлением «Википедией», а лишь поддерживала вики-проекты на территории России.
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Вместе с тем глава СПЧ добавил, что пока стоит оставить статьи из «Википедии», поскольку в некоторой степени они полезны. Но это не касается политических текстов, которые «просто никуда не годятся».
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Анастасия Чинкова