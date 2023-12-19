Директор «Викимедиа.ру» Козловский назвал причину закрытия проекта

Правоохранительные органы нагрянули в издательство «Захаров» в Москве, которое публикует книги Бориса Акунина*. Прежде российский писатель, который неоднократно позволял себе провокационные высказывания, был признан террористом и экстремистом. Кроме того, на автора популярных произведений заведено уголовное дело. Редакция «Радио 1» расскажет, в чем подозревается Акунин*, что он сказал об обстрелах Крымского моста со стороны ВСУ, и где сейчас находится писатель.