Директор «Викимедиа.ру» Козловский назвал причину закрытия проекта

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Российское сообщество поддержки «Википедии» сообщает о закрытии.
Сообщество поддержки российской версии «Википедии» «Викимедиа.ру» больше не будет работать. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор НКО Станислав Козловский.
По его словам, 22 декабря его могут признать иностранным агентом, что создаст сложности в работе проекта.
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По его словам, 22 декабря его могут признать иностранным агентом, что создаст сложности в работе проекта.
«Как я понимаю, эту информацию передали в ректорат МГУ, где я работал почти 25 лет. Вчера меня уволили. Точнее, предложили уволиться по собственному желанию. Дальше провели собрание «Викимедиа.ру». Мы приняли решение, что такие риски никому не нужны. Будем закрывать организацию», —говорит Станислав Козловский.Козловский не знает, какое иностранное финансирование у него нашёл Минюст РФ. По его предположениям, возможный статус иностранного агента связан с «Википедией».
«Я работаю как сотрудник МГУ, езжу в командировку в бакинский филиал МГУ. Может, они меня иноагентом Азербайджана хотят признать? Я не знаю. В любом случае мы будем закрывать организацию», —говорит исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский.Если Козловского признают иностранным агентом, он не уедет из России, потому что ему просто «некуда ехать».
«Мне некуда ехать. Здесь могу найти работу какую-нибудь. Я занимаюсь наукой, я преподаватель. Преподавать как иноагент я не смогу. Писать научно-популярные книги тоже запрещено. Буду думать», — сказал в заключении Станислав Козловский.Читайте также:
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Мария Фирсова