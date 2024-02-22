В США автора блога о материнстве осудили на 60 лет за жестокое обращение с детьми

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Американку Руби Франке, которая вела блог о материнстве и воспитании детей, приговорили к 60 годам тюрьмы за жестокое обращение с детьми, пишет The Guardian.
42-летняя Франке призналась в совершении преступления. После этого ее YouTubе-канал с 2,3 млн подписчиков был удален.
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