Забеременевшая в 13 лет блогер из Красноярска продает интимные фото трехлетней дочери

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Сейчас девушке уже 18 лет. Она ведет свой канал, где демонстрирует голую грудь, нюхает наркотики и другое. При этом она завела еще один канал, куда можно вступить, заплатив 1000 рублей. Там молодая мать публикует интимные фотографии своей трехлетней дочки.
«Миля же не ревёт. Ей всё нравится. Когда я снимаю себя для привата, ей тоже интересно наблюдать. Ребёнок растёт и развивается», - отвечает блогер тем, кто осуждает ее.
Сейчас местные жители требуют от местных властей обратить внимание на девушку, спасти ребенка и лишить ее родительских прав.
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