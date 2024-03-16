В США Boeing потерял часть обшивки в полете

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В США Boeing 737 авиакомпании United Airlines потерял часть обшивки в полете, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский авиационный регулятор.
Самолет вылетел из Сан-Франциско и безопасно приземлился в аэропорту Медфорда штата Орегон. О проблемах в полете также не сообщалось. Однако постполетная инспекция обнаружила, что у него отсутствует панель.
Регулятор отметил, что будет проведено расследование произошедшего. Эксплуатирование этого лайнера авиакомпанией на время установления всех фактов приостановлено.
О проблемах с самолетами Boeing сообщается все чаще. Ранее польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США пришлось воспользоваться западной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737. Также на этой неделе вынужденно сел лайнер этого производителя в аэропорту Лос-Анджелеса. В январе у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в полете выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. До этого неприятности обнаруживались у самолета американского госсекретаря Энтони Блинкена.
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Регулятор отметил, что будет проведено расследование произошедшего. Эксплуатирование этого лайнера авиакомпанией на время установления всех фактов приостановлено.
О проблемах с самолетами Boeing сообщается все чаще. Ранее польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США пришлось воспользоваться западной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737. Также на этой неделе вынужденно сел лайнер этого производителя в аэропорту Лос-Анджелеса. В январе у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в полете выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. До этого неприятности обнаруживались у самолета американского госсекретаря Энтони Блинкена.
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Ювелина Бернст