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В США Boeing потерял часть обшивки в полете

16 марта 2024, 03:51
Фото: iStock/ SCM Jeans

Фото: iStock/ SCM Jeans

В США Boeing 737 авиакомпании United Airlines потерял часть обшивки в полете, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский авиационный регулятор.
Самолет вылетел из Сан-Франциско и безопасно приземлился в аэропорту Медфорда штата Орегон. О проблемах в полете также не сообщалось. Однако постполетная инспекция обнаружила, что у него отсутствует панель.

Регулятор отметил, что будет проведено расследование произошедшего. Эксплуатирование этого лайнера авиакомпанией на время установления всех фактов приостановлено.




О проблемах с самолетами Boeing сообщается все чаще. Ранее польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США пришлось воспользоваться западной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737. Также на этой неделе вынужденно сел лайнер этого производителя в аэропорту Лос-Анджелеса. В январе у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в полете выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. До этого неприятности обнаруживались у самолета американского госсекретаря Энтони Блинкена.

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Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста
16 марта 2024, 03:22

Фото: iStock/ https://radio1.ru/news/proisshestviya/saiti-rossiiskih-bankov-vzlomali-hakeri/

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК) и разместили там ложную информацию об эвакуации из Белгородской области, сообщил ТАСС председатель РКК Павел Савчук.
На сайте появилось сообщение о том, что организация якобы проводит платную эвакуацию с территории белгородского региона. В тексте были приведены расценки. А сама эвакуация, как заявлено, организована в ответ на обращение «Русского добровольческого корпуса»* («РДК»).

Сейчас специалисты устраняют проблемы на сайте, доступ к нему может быть временно ограничен, сказал Савчук.

Он отметил, что белгородское отделение Красного Креста оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме, не организует платную эвакуацию и не поддерживает инициативы вооруженных группировок.

Савчук добавил, что такие акты недопустимы в любое время. Он обратился к IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности ресурсов РКК для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям.

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*признан в РФ террористической организацией и запрещен
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Авто для чиновников планируют добавить в программу льготного кредитования
16 марта 2024, 03:04

Фото: iStock/ SergeyTikhomirov

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил главу Минпромторга России Дениса Мантурова расширить программу льготного автокредитования, включив в неё марки, рекомендованные для приобретения чиновниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо организации.
«Представляется необходимым синхронизировать правила и требования, предъявляемые к автомобилям, для приобретения которых используются бюджетные средства, иначе расширение списка доступных для чиновников автомобилей выглядит несправедливым по отношению к гражданам», — говорится в письме.

На сегодняшний день в перечне автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, входят: Sollers ST6; Evolute I-pro, I-joy, I-sky, I-Jet; Haval Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6; Aurus Senat, Komendant; Kaiyi E5, X3 Pro, X3, X7; BAIC U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7; «Амберавто А5»; SWM G05 Pro, G01; Citroen C5 Aircross, а также все модели Lada, «Москвич» и УАЗ.

В программе льготных автокредитов значатся бензиновые машины до 2 млн руб. брендов Lada, УАЗ, ГАЗ и одна модель Haval Jolion, а также электромобили: Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, «Москвич 3е» и «Амберавто А5».

Льготные автокредиты распространяются на работников образования, медицины, участников СВО и членов их семей, лиц с ограниченными возможностями, а также семей с ребенком на Дальнем Востоке. На бензиновый автомобиль скидка составляет 20%, на электрокар 35%.

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На Украине могут ограничить использование Telegram
Украинским госслужащим могут запретить Telegram на рабочих компьютерах
16 марта 2024, 01:50

Фото: IStock/ Olga Ihnatsyeva

Власти Украины обсуждают вопрос запрета Telegram на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к госстайне, передает украинский Forbes слова руководителя украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрея Коваленко.
При этом вопрос блокирования мессенджера в стране сейчас не стоит, уточнил Коваленко.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости его блокировки как вредоносного приложения.

Председатель комитета Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отметил, что власти могут использовать запрет только в крайнем случае, при критической потребности. По его данным, чиновники рассматривают возможность ограничения использования мессенджера госслужащими и блокирование более 300 каналов, которые спецслужбы считают пропагандистскими.

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Бывшая «дочка» Сбербанка в Казахстане прекращает операции по картам «Мир»
Казахстанский Bereke Bank прекратит работу с НСПК и принимать карты «Мир»
16 марта 2024, 00:43

Фото: iStock/ ArtEvent ET

Казахстанский Bereke Bank, в прошлом дочерняя компания Сбербанка, прекращает взаимодействие с оператором платежной системы «Мир» АО «Национальная система платежных карт», сообщается на сайте банка.
Прием платежей в POS-терминалах Bereke Bank по картам «Мир» станут недоступны с 17 марта.

Операции по картам Visa, Mastercard, UnionPay в POS-терминалах Bereke Bank доступны в полном объеме, уточняет банк.

НСПК является оператором платежной системы «Мир» и находится под американскими санкциями с февраля. Она принадлежит Банку России.

Bereke Bank — бывшая «дочка» Сбербанка, попавшая под санкции в феврале 2022 года. В сентябре того же года Сбербанк продал весь его пакет акций Bereke Bank в Казахстане местному холдингу «Байтерек». После этого США исключили банк из санкционных списков.

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Минфин пообещал продлить выплаты семьям на погашение ипотеки
16 марта 2024, 00:18

Фото: iStock/ evgenyatamanenko

Минфин России представил законопроект, продлевающий выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий еще на 7 лет, передает RT. Документ подготовлен по поручению главы государства Владимира Путина.
При рождении ребёнка до 31 декабря 2030 года обратиться за получением льготы можно будет до 1 июля 2031 года

Согласно инициативе, при рождении третьего ребёнка государство гасит за родителей часть ипотеки на сумму 450 тыс. руб. Ещё более 830 тыс. руб. многодетные семьи могут направить на выплату кредита из средств маткапитала. За время действия этой меры поддержки, с 2019 года, её условиями уже воспользовались 664,5 тыс. семей.

Власти намерены продлить выплаты вместе с программой семейной ипотеки под 6% годовых.

По мнению экспертов, анонсированные меры будут оставаться значимым подспорьем для россиян с детьми в ближайшие годы.

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Министр обороны Литвы подал в отставку
LRT: Министр обороны Литвы Анушаускас подал в отставку
15 марта 2024, 23:56

Фото: iStock/ Aoraee

Министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас подал в отставку, сообщает LRT. В пресс-службе правительства подтвердили, что премьер-министр страны Ингрида Шимоните получила соответствующую просьбу.
Слухи об отставке министра появились накануне, после того, как журналист Эдмундас Якилайтис написал в соцсетях: «Спасибо Арвидасу Анушаускасу. Посмотрим, как поведет себя [глава комитета сейма по нацбезопасности] Лаурин Касчюнас».

По данным агентства, детали будут оглашены 18 марта. Причины отставки пока неизвестны.

Анушаускас занял пост министра обороны Литвы в декабре 2020 года. После начала военной операции России на Украине Литва стала активно помогать Киеву финансовой и военной помощью. В сентябре Анушаускас объявлял, что Вильнюс передаст украинской стороне вооружения на €500 млн, а также будет ремонтировать предназначенные для Украины танки.

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Явка на выборы президента России превысила 36%
Явка на выборы президента России в первый день голосования превысила 36%
15 марта 2024, 23:36

Фото: РИА Новости/ Александр Пирагис

Центральная избирательная комиссия России проинформировала, что явка на выборы главы государства на по итогам первого дня голосования достигла отметки в 36,12%. Это следует из данных, представленных на сайте ЦИК.
На данный момент все избирательные участки в стране закрылись. Последним проголосовавшим 15 марта регионом стала Калининградская область, там участки закрыли свои двери в 21:00 по московскому времени.

Явка более 50% была зафиксирована в девяти российских регионах.

Голосование на выборах президента России в этом году впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).

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В России научились распознавать пользователя по клавиатурному почерку
В России создали систему распознавания пользователя по клавиатурному почерку
15 марта 2024, 23:18

Фото: iStock/ Tippapatt

В России разработали систему определения пользователя, которая основана на двух параметрах — на клавиатурном почерке и походке. Об этом рассказали «Известиям» ее авторы, представители Кубанского государственного технологического университета.
Алгоритм распознает, каким образом печатает человек, и сравнивает его с образом, который был заложен в нейросеть при первой авторизации. Походка идентифицируется при помощи искусственного интеллекта и гироскопа смартфона. Все пользователи набирают текст по-разному — у каждого человека этот показатель уникален и поэтому позволяет идентифицировать владельца. В случае с походкой система изучает изменение положения смартфона в пространстве, объясняют разработчики.

Программисты уточняют, что приложение будет кросс-платформенным — для операционных систем Android и iOS. Эксперты назвали новые разработки перспективными, однако они отмечают, что говорить о его массовом применении можно будет только после тщательного тестирования в повседневных условиях.

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Стал известен средний возраст автомобиля в РФ
Автоэксперт Моржаретто заявил о выросшем среднем возрасте машины
15 марта 2024, 21:56

Фото: istockphoto.com/dies-irae

Заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что средний возраст автомобиля в России перевалил за 15 лет.
Он отметил, что наблюдается увеличение среднего возраста машин, что не очень хорошо.

«Первичное владение у нас теперь семь лет вместо четырех с половиной, как было 10 лет назад. 10 лет назад средний возраст машины был порядка 11 лет, а сейчас он уже перевалил за 15. Но опять-таки, бывают пятнадцатилетние автомобили в идеальном состоянии, а бывают годовалые и уже убитые», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.

Он подчеркнул, что состояние автомобиля во многом зависит от владельца, а не от возраста машины.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев высказывал мнение о том, что лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могли бы снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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