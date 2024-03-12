DM: Бывшего инженера Boeing, критиковавшего компанию, нашли мёртвым

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Давший показания против компании бывший инженер Boeing Джон Барнетт найден мёртвым спустя пару дней после судебного заседания, об этом сообщает The Daily Mail.
В издании напомнили, что Барнетт ушёл в отставку в 2017 году, проработав в компании 32 года. Инженер принимал участие в судебном процессе против Boeing, в ходе которого он заявил, что конструкторы использовали при сборке «второсортные детали». Позже некоторые его утверждения было подтверждены.
Некоторое время назад Барнетт в очередной раз дал показания против Boeing в суде. Пару дней спустя труп 62-летнего инженера был обнаружен в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине.
В настоящий момент правоохранители устанавливают точные причины смерти Барнетта.
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Некоторое время назад Барнетт в очередной раз дал показания против Boeing в суде. Пару дней спустя труп 62-летнего инженера был обнаружен в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине.
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Евгения Парфентьева