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Администрация президента США Джозефа Байдена освободила близкого соратника Николаса Мадуро в обмен на американских заключённых, об этом сообщает The Associated Press.
Николас Мадуро Морос - венесуэльский политик и действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.
По информации СМИ, на свободу выпустили венесуэльского дипломата Алекса Сааба. В обмен на него, Венесуэла отпустила не менее десяти граждан Соединённых Штатов.
20 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Мадуро не посетит Россию до конца 2023 года, однако, его визит останется на повестке дня.
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«Администрация Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных», - прокомментировали ситуацию в AP со ссылкой на источник.
20 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Мадуро не посетит Россию до конца 2023 года, однако, его визит останется на повестке дня.
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Евгения Парфентьева