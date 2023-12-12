Президент Венесуэлы Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США используют украинского лидера Владимира Зеленского, после чего выкинут на помойку как ненужную марионетку. Своим мнение он поделился в программе «С Мадуро +».
«Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо. Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами в кармане», — сказал Мадуро.
Он добавил, что примеры, подобные Гуаидо, которых используют для провокаций и разделения народа, ещё обязательно будут.
«Империализм как дьявол – ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу», - подчеркнул президент Венесуэлы.
В 2019 году в Венесуэле против принявшего присягу президента Николаса Мадуро начались массовые протесты. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. При этом ряд западных стран и США заявили о признании Гуаидо. Мадуро в свою очередь назвал главу парламента марионеткой Вашингтона. Россия, Турция, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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