В США прошёл первый запуск космического корабля Starliner с экипажем

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Сегодня, 5 июня, в 17:52 с мыса Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с кораблем Starliner с экипажем на борту. Полёт корабля к Международной космической станции (МКС) продлится около суток.
Информация об этом появилась на официальном сайте НАСА (англ. National Aeronautics and Space Administration, NASA). Ранее НАСА и компания Boeing неоднократно переносили время запуска корабля.
В ходе первого полета Starliner с экипажем на борту находятся астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа планируют отработать возможность ручного управления космическим кораблём при стыковке с МКС. Также они попытаются вручную маневрировать в космосе при обратном полёте к Земле.
Космическая миссия продлится восемь суток. После её завершения в случае успеха Starliner будет окончательно сертифицирован для регулярных полётов экипажей к МКС.
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В ходе первого полета Starliner с экипажем на борту находятся астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа планируют отработать возможность ручного управления космическим кораблём при стыковке с МКС. Также они попытаются вручную маневрировать в космосе при обратном полёте к Земле.
Космическая миссия продлится восемь суток. После её завершения в случае успеха Starliner будет окончательно сертифицирован для регулярных полётов экипажей к МКС.
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Александр Бойцов