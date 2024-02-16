В США спрогнозировали рост госдолга до 200% от ВВП к 2050 году

Фото: istock / rarrarorro
Государственный долг США будет продолжать расти быстрее, чем экономика страны, и достигнет объема, соответствующего 200% от национального ВВП к 2050 году. Такой прогноз опубликовала американской Счетная палата.
«Федеральному правительству грозит неустойчивая финансовая траектория в долгосрочной перспективе, что создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена. Наш анализ финансового состояния страны показал, что долг будет расти быстрее, чем экономика, достигнув 200% от ВВП к 2050 году, если политика доходов и расходов останется неизменной», — говорится в документе.Прогноз предполагает, что государственные расходы в процентном соотношении к ВВП вырастут до рекордного уровня к 2030 году, что в частности будет обусловлено повышением процентных ставок.
«Конгрессу и администрации придется принять трудные бюджетные и политические решения для коррекции ключевых факторов, способствующих росту федерального долга, и изменения бюджетной траектории. Чем раньше будут приняты меры по изменению долгосрочной бюджетной траектории, тем менее радикальные меры придется принимать», — утверждается в отчете Счетной палаты США.Согласно данным бюджетного управления Конгресса США, дефицит федерального бюджета вырастет с $1,6 триллиона в 2024 финансовом году до $2,6 триллиона в 2034 году. Одновременно ожидается, что публичный долг страны вырастет с 99% ВВП в конце 2024 года до 116% ВВП в 2034 году, что станет рекордным значением за всю историю.
Читайте также:
Автор «Чёрного лебедя» Талеб заявил о риске «смертельной спирали» госдолга США
В США предрекли обрушение экономики страны из-за большого госдолга
Министр финансов США призналась, что госдолг страны пугает ее
Артем Кузьмин