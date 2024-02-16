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В США спрогнозировали рост госдолга до 200% от ВВП к 2050 году

Счетная палата США: госдолг к 2050 году грозит составить 200% от ВПП страны
16 февраля 2024, 02:39
Фото: istock / rarrarorro

Фото: istock / rarrarorro

Государственный долг США будет продолжать расти быстрее, чем экономика страны, и достигнет объема, соответствующего 200% от национального ВВП к 2050 году. Такой прогноз опубликовала американской Счетная палата.
«Федеральному правительству грозит неустойчивая финансовая траектория в долгосрочной перспективе, что создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена. Наш анализ финансового состояния страны показал, что долг будет расти быстрее, чем экономика, достигнув 200% от ВВП к 2050 году, если политика доходов и расходов останется неизменной», — говорится в документе.
Прогноз предполагает, что государственные расходы в процентном соотношении к ВВП вырастут до рекордного уровня к 2030 году, что в частности будет обусловлено повышением процентных ставок.


«Конгрессу и администрации придется принять трудные бюджетные и политические решения для коррекции ключевых факторов, способствующих росту федерального долга, и изменения бюджетной траектории. Чем раньше будут приняты меры по изменению долгосрочной бюджетной траектории, тем менее радикальные меры придется принимать», — утверждается в отчете Счетной палаты США.
Согласно данным бюджетного управления Конгресса США, дефицит федерального бюджета вырастет с $1,6 триллиона в 2024 финансовом году до $2,6 триллиона в 2034 году. Одновременно ожидается, что публичный долг страны вырастет с 99% ВВП в конце 2024 года до 116% ВВП в 2034 году, что станет рекордным значением за всю историю.

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Раскрыто убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит
В Британии раскрыли убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит
16 февраля 2024, 02:47

Фото: iStock/Zolnierek

Полиция в Лондоне раскрыла убийство, совершенное 30 лет назад, возле вымышленного дома Шерлока Холмса на знаменитой улице Бейкер-стрит, сообщает газета Daily Telegraph.
Преступление произошло 8 августа 1994 года, когда неизвестный напал на проститутку колумбийского происхождения Марину Коппель в ее арендованной квартире и нанес ей более 140 ножевых ранений. В то время следователи обладали уликами в виде волос на кольце жертвы и кровавого отпечатка, но не могли провести анализ ДНК из-за отсутствия необходимых технологий.

Исследования были проведены лишь в 2022 году. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, которому в момент убийства был 21 год. В то время он работал в газетном киоске Sherlock Holmes News на улице Бейкер-стрит. В 2023 году Пателю было предъявлено обвинение в убийстве. По обвинению, во время нападения он заставил Коппель сообщить свой пин-код и использовал ее банковскую карту для снятия денег.

Патель отрицал свою причастность к убийству. Пприсяжным суда Лондона потребовалось три часа и десять минут, чтобы признать его виновным.

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#мужчина
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Меган Фокс обидела украинских женщин шуткой про надувных кукол
Голливудская актриса сравнила себя на фото с украинскими надувными куклами
16 февраля 2024, 02:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудской актрисе Меган Фокс пришлось оправдываться за свою шутку об украинских женщинах. В своем Instagram* она опубликовала фотографию с вечеринки по случаю победы команды «Канзас-Сити Чифс» в финале чемпионата по американскому футболу (Супербоул).
«Оказывается, это была только неудачная фотография с мобильного телефона, где я выглядела, как украинская надувная кукла. На самом же деле, я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии», — подписала фото Фокс.
В результате ей написали тысячи комментариев по поводу того, что это грубо и что самой Меган Фокс далеко до украинских женщин.

«Боже. Это не то, что я имела в виду. Украинские женщины горячие и потому в моем воображении надувные куклы тоже были бы горячими», — ответила актриса одному из комментаторов.
Меган Фокс - американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах «Трансформеры» и «Трансформеры: Месть падших», а также по роли Эйприл О’Нил в «Черепашках-ниндзя» и «Черепашках-ниндзя 2». Самая сексуальная женщина по версии журнала FHM (2008).

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В Бельгии раскритиковали предложение G7 по замороженным активам РФ
В Euroclear назвали прямой конфискацией предложение G7 отдать активы РФ Украине
16 февраля 2024, 01:32

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри подверг критике предложение «Большой семерки» (G7) о возможности использования замороженных активов России для восстановления Украины. В интервью газете Financial Times она назвал это «непрямой конфискацией».
«Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или ожиданию будущей конфискации, что может оказать на рынки такое же влияние, как и прямая конфискация», — отметила генеральный директор депозитария.
В Euroclear находится замороженных около 191 млрд евро российских активов.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза и «Большая семерка» обсуждают возможность использования заблокированных российских активов на сумму более 250 млрд долларов в качестве залога для финансирования восстановления Украины.

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Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о решении покинуть клуб летом
L’Equipe: Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что покинет клуб летом
16 февраля 2024, 00:46

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил президенту футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем намерении покинуть команду в качестве свободного агента.
Точные даты ухода пока обсуждаются сторонами, но решение окончательно — это произойдет летом 2024 года, заявил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).

По данным издания El Debate, форвард подпишет 6-летний контракт с «Реалом», с ежегодной зарплатой в размере 32 миллионов евро после уплаты налогов. Также игрок получит подписной бонус в размере 100 миллионов евро от «Сливочных».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне 25-летний форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах по всем турнирам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. Контракт форварда с парижским клубом действует до июня 2024 года.

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Даванков от «Новых людей» выступил за переговоры по Украине
Даванков от «Новых людей» выступил за переговоры по Украине на условиях России
15 февраля 2024, 23:53

Фото: iStock/DancingMan

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что при рассмотрении конфликта с Украиной он выступает за проведение переговоров на условиях Москвы, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ходе посещения 19 российских регионов он заметил, что никто не желает вовлекаться в конфликт с НАТО и даже не хочет думать о том, чтобы дойти до Варшавы.

«Я считаю, что в первую очередь необходимо вести переговоры. Однако, важно, чтобы эти переговоры привели к тому, чтобы Россия оставалась независимой и сильной», — подчеркнул политик.
Он также добавил, что мир должен быть достигнут на условиях Москвы.

«Мы должны добиться мира через переговоры, но при этом на наших условиях, а не сдаваясь», — говорится в программе на сайте кандидата.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил желание решить ситуацию на Украине путем дипломатических переговоров.

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Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий
Президент РФ Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий
15 февраля 2024, 23:45

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил свое одобрение идеи введения государственной награды для семейных трудовых династий, сообщает РИА Новости.
Эту инициативу высказал один из рабочих Уралвагонзавода во время визита главы государства в Свердловскую область.

«Честно говоря, мне такое не приходило в голову», — отметил Путин, признавая идею хорошей.
Он пообещал поручить правительству и администрации президента изучить этот вопрос.

Президент также напомнил, что недавно в России были учреждены знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд».

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#путин
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Путин высказался о высокоскоростном железнодорожном сообщении в России
Путин: Россия готова к созданию высокоскоростного железнодорожного сообщения
15 февраля 2024, 23:26

Фото: istock / Serjio74

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия приближается к реализации проектов по строительству высокоскоростных железнодорожных маршрутов, передает ТАСС.
По словам главы государства, высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать отправной точкой для развития подобных инициатив.

«Готовность и способность браться за такие сложные проекты и их реализация — это своего рода показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового и индустриального потенциала», — отметил президент.

В октябре 2023 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности строительства Северо-Сибирской магистрали, которая должна будет соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.

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Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией
Байден распорядился вступить в прямой диалог с РФ из-за «угрозы нацбезопасности»
15 февраля 2024, 23:18

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден приказал начать прямые переговоры с Москвой в ответ на предполагаемую угрозу национальной безопасности, исходящую, по его мнению, из России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби уточнил, что Байден поручил установить дипломатические контакты по данному вопросу.

«Президент дал указания провести ряд начальных мероприятий, включая регулярные брифинги для Конгресса и прямое дипломатическое взаимодействие с Россией», - заявил Кирби.
Помимо этого, президент США призвал активизировать работу в данном направлении с союзниками и партнерами, а также со всеми остальными странами, которых затрагивает эта ситуация.
Пресс-служба отметила, что «угроза национальной безопасности» связана с предполагаемой разработкой Россией «оружия против спутников».

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Мигрантам в Подмосковье разъяснили правила поведения и трудоустройства
15 февраля 2024, 22:42

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв встретился с трудовыми мигрантами в селе Софьино. Как сообщили в пресс-службе ГУРБ, жители Раменского городского округа часто обращались в ведомство с коллективными жалобами на бессистемное проживание иностранцев и ухудшение криминогенной обстановки.
С конца прошлого года вопрос стоит на особом контроле ГУРБ. Карасёв на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым предложил обеспечивать трудовых и мигрантов общежитиями.

На территории Раменского городского округа правоохранители регулярно проводят рейды по выявлению мест незаконного массового проживания иностранных граждан. Карасёв отметил, что важно оставаться в диалоге и провёл несколько встреч с жителями и с иностранцами.

На последней встрече с трудовыми мигрантами к ним обратился муфтий Московской области Дауд хазрат Мухутдинов. Он призвал их контролировать поведение и отношение к окружающим.
«К сожалению, верующие не всегда поступают так, как того требует Ислам. Там, где можно проявить мягкость и уступчивость, проявляются грубость и бестактность. Чем лучше будет нравственная сторона мусульманина, тем лучше у людей будет отношение к нему. Когда кто-нибудь со стороны увидит плохое, сделанное мусульманином, это пятном ляжет на всю умму», – отметил Дауд хазрат.
Организаторы встречи ответили на вопросы о трудоустройстве, получении разрешений на временное проживание и вида на жительство, оформлении патента и медицинского страхования, напомнили про основания для выдворения из страны и обязанность соблюдать законы России.

Дауд хазрат отметил важность проведения подобных встреч. По его мнению, они помогают построить доверительный диалог с трудовыми мигрантами, оказать им духовную и правовую помощь, содействие в интеграции в российское культурное пространство.

Как отметили в ГУРБ, привлечение иностранных рабочих важно для экономики Подмосковья. Однако трудоустройство приезжих должно быть законным, а условия проживания – организованными

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