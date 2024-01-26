Министр финансов США призналась, что госдолг страны пугает ее

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Глава Минфина США Джаннет Йеллен выразила тревогу по поводу внешнего долга США, который превысил отметку в 34 триллиона долларов. Это заявление было сделано в ходе мероприятия, проведенного Чикагским экономическим клубом.
«Абсолютная цифра госдолга в 34 трлн долларов — это пугающее число», — отметила Йеллен.Тем не менее, она добавила, что благодаря огромному размеру американской экономики, данный долг полностью управляем. Министр подчеркнула, что президент Джо Байден осознает, что работа по управлению экономическими вопросами далека от завершения.
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