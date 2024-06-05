В США уличили сына Байдена в отправке своим наркодилерам фото кокаина

Фото: iStock/DedMityay
Сын главы Соединенных Штатов Хантер Байден отправлял своим наркодилерам фото кокаина. Об этом сообщает CNN.
Во время заседания суда присяжным показали видео с полуголым сыном американского лидера с курительной трубкой в руках. Кадры были взять правоохранителями с электронных устройств Хантера Байдена. На другом видео рядом с Байденом-младшим находилась белая субстанция на весах.
Показания в первый день рассмотрения дал спецагент ФБР, который занимался расследованием дела. Согласно его мнению, Хантер Байден отправил наркодилерам сообщения о том, что принимает наркотические средства, спустя несколько дней после покупки оружия.
Ранее сын американского президента Хантер Байден заявил, что будет оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться на новый президентский срок.
Читайте также:
Сын Байдена заявил, что откажется от наркотиков, чтобы отец смог переизбраться
Daily Mail: Сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли
Сын Байдена лишил дочь денег на образование ради наркотиков
Показания в первый день рассмотрения дал спецагент ФБР, который занимался расследованием дела. Согласно его мнению, Хантер Байден отправил наркодилерам сообщения о том, что принимает наркотические средства, спустя несколько дней после покупки оружия.
Ранее сын американского президента Хантер Байден заявил, что будет оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться на новый президентский срок.
Читайте также:
Сын Байдена заявил, что откажется от наркотиков, чтобы отец смог переизбраться
Daily Mail: Сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли
Сын Байдена лишил дочь денег на образование ради наркотиков
Екатерина Коршунова