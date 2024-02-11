В Тольятти локализовали пожар в гостинице

Фото: ГУ МЧС России
Пожар здании гостиничного комплекса в Тольятти локализован на площади 800 квадратных метрах. Об этом 11 февраля заявили в пресс-службе МЧС России.
Ранее стало известно о крупном пожаре в Тольятти на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека.
Представители ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавшие — два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.
Областные следственный комитет и прокуратура проводят проверку произошедшего.
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Представители ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавшие — два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.
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Артем Кузьмин