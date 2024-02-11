Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Тольятти локализовали пожар в гостинице

В Тольятти локализовали пожар в гостинице

МЧС: пожар в гостинице в Тольятти локализовали на площади 800 квадратных метров
11 февраля 2024, 03:01
Фото: ГУ МЧС России

Фото: ГУ МЧС России

Пожар здании гостиничного комплекса в Тольятти локализован на площади 800 квадратных метрах. Об этом 11 февраля заявили в пресс-службе МЧС России.
Ранее стало известно о крупном пожаре в Тольятти на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека.

Представители ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавшие — два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.


Областные следственный комитет и прокуратура проводят проверку произошедшего.

Читайте также:

При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека

В жилых домах Подмосковья с начала года починили 65 систем пожаротушения

Бакальчук: Склад в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности
#склад
#следственный комитет
#пострадавшие
#прокуратура
#чп
#мужчины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Овечкин забил 12-й гол в сезоне и сократил отставание до Гретцки
Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 60 голов
11 февраля 2024, 03:36

Фото: istockphoto/AlenaLitvin

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин уменьшил разрыв в списке лучших бомбардиров всех времён НХЛ, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки.
В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» он забросил шайбу в пустые ворота на последней минуте игры.

Эта шайба стала для россиянина 834-й в НХЛ, уменьшив отставание от Гретцки до 60 голов. У канадца на счету 894 шайбы за карьеру в лиге.

В текущем сезоне Овечкин провел 47 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 12 голов и 23 результативные передачи.

За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах.

Читайте также:

Звезда хоккейного «Вашингтона» Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам

Овечкин сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки

Александр Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ
#нхл
#игры
#овечкин
#рекорд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США указали на подготовку Украины к миру с Россией
RS: кадровые изменения на Украине связаны с подготовкой к соглашению с Россией
11 февраля 2024, 02:34

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен считает, что политические потрясения в Киеве связаны с подготовкой к мирному соглашению с Россией.
В статье для издания Responsible Statecraft он высказал мнение, что украинские политики и чиновники стремятся избавиться от ответственности за будущее соглашение.

Ливен отметил, что украинские элиты оказались в затруднительном положении из-за нереалистичных требований к России, и отказ от них будет крайне болезненным и трудным. Он также предупредил, что сокращение помощи со стороны США, а также усиление позиций России и политическая нестабильность на Украине представляют серьезную угрозу для Киева.

Ливен добавил, что украинским властям не следует затягивать переговоры с Москвой, так как есть риск, что в противном случае у них не будет чего предложить в рамках сделки.

Читайте также:

США намерены разрабатывать инфраструктурные программы на Украине

«Герой Украины»: Зеленский присвоил уволенному Залужному новое звание

Орбан раскрыл гарантии от ЕС в обмен на одобрение помощи Украине
#сша
#соглашение
#будущее
#сделки
#мнение
#герой
#чиновники
#ес
#зеленский
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
Минобороны: за неделю нанесен 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
11 февраля 2024, 02:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

За последнюю неделю российская армия нанесла 31 групповой удар по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
Также были нанесены удары по сосредоточениям войск ВСУ и иностранных наемников. При проведении ударов использовалось высокоточное оружие, включая средства большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные аппараты.

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что поставленные цели были достигнуты.

По данным Минобороны, в течение недели в плен сдались 36 украинских военнослужащих.

Читайте также:

Замаскированные мины и отступление ВСУ: последние новости СВО

Последние новости СВО: прорыв в Авдеевке и что затрудняет продвижение ВС РФ на фронте

Штурм в Крынках и фугасные бомбы в Угледаре: последние новости СВО
#оружие
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
Власти Элисты после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
11 февраля 2024, 01:52

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Мэр Элисты Шафран Тепшинов объявил в Telegram-канале о мерах, принятых после взрыва в центре психологической помощи города. По его словам, был организован пункт временного размещения, а с утра будет доступна горячая линия для телефонных звонков.
«Завтра с 8:00 по московскому времени начнет работу телефон горячей линии... В школе № 17 на данный момент действует пункт временного размещения, хотя пока никто не пожелал воспользоваться его услугами», — отметил он.
Ранее Следственный комитет сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, произвел взрыв в центре психологической помощи в Элисте после конфликта с одним из специалистов. В результате инцидента погиб мужчина, а сотрудник центра и его родственник были ранены. Пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу, где двое из них находятся в реанимации, однако их жизни не угрожает.

Читайте также:

В сочинской пекарне прогремел взрыв, три человека госпитализированы

В Киеве, Харькове и Николаеве прогремела серия взрывов

В Одессе, Очакове и Харькове на фоне воздушной тревоги гремят взрывы
#телефон
#следственный комитет
#взрыв
#взрывы
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умерла актриса из сериала «Дикая роза» Рената Флорес
Актриса из сериала «Дикая Роза» Рената Флорес умерла на 75-м году жизни
11 февраля 2024, 01:17

Фото: istock / tomertu

Мексиканская актриса Рената Флорес, которая стала известной благодаря своей роли служанки Леопольдины в сериале «Дикая роза» (Rosa salvaje, 1987-1988), скончалась в Мехико в возрасте 74 лет. Об этом сообщила газета El Universal.
По информации издания, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние годы жизни актриса провела в мексиканском Доме актера, после того как в 2020 году было обнаружено, что она живет на улице в припаркованном автомобиле.

El Universal отмечает, что Рената Флорес начала свою карьеру в 1964 году как певица, а позже дебютировала в киноиндустрии в качестве актрисы. На ее счету не менее 30 фильмов и сериалов, в которых она играла в основном отрицательные роли.

Читайте также:

Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след»

Ушла из жизни супруга главы Дагестана Галина Меликова

Российский актер умер в возрасте 27 лет
#актёр
#певица
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Олимпийская чемпионка заявила о безнравственности Тутберидзе в деле Валиевоей
Вайцеховская заявила о безнравственности Тутберидзе в деле фигуристки Валиевоей
11 февраля 2024, 01:02

Фото: iStock/SeventyFour

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе проявила безнравственность в деле своей воспитанницы Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за допинг. Об этом в интервью YouTube-каналу Okko заявила бывшая олимпийская чемпионка в прыжках в воду, журналистка Елена Вайцеховская.
Вайцеховская подчеркнула, что Тутберидзе не должна была заявлять, что не принимала участия в подготовке Валиевой. По ее мнению, тренер, работающий с молодыми спортсменами, должен быть в курсе того, что они принимают, и по какой причине.

31 января Тутберидзе раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), утверждая, что суд не определил, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Она также выразила сомнения в том, что кто-то защищал Валиеву во время слушаний в CAS, назвав вердикт суда наихудшим.

Читайте также:

Yle: в допинг-пробе Валиевой обнаружили препарат с анаболическим эффектом

Валиева поблагодарила за баннеры в ее поддержку на улицах

The Times: Один из судей CAS был против вердикта по делу Камилы Валиевой
#суд
#тренер
#допинг
#youtube
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека
При пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс, пострадали два человека
11 февраля 2024, 00:25

Фото: МЧС России

В результате пожара в гостиничном комплексе в Тольятти два человека получили ранения, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. В настоящее время к ликвидации пожара привлечено 105 спасателей и 29 единиц техники.



Ранее в субботу МЧС сообщило о возгорании на улице Спортивной, 23.

Читайте также:

На пожаре в подмосковном паркинге пострадало десять машин

Пожар разгорелся на Никольской улице Москвы рядом с ГУМом

Ликвидирован крупнейший пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы
#мчс
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Элисте
Минздрав: двое пострадавших при взрыве в доме в Элисте находятся в реанимации
11 февраля 2024, 00:09

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Состояние пострадавших при взрыве в доме в Элисте стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Там добавили, что угрозы их жизням нет.
«Пациенты находятся в отделении анестезиологии и реанимации. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Проводятся необходимые лечебные мероприятия», — заявили в ведомстве.
Также там подтвердили, что в результате хлопка в помещении цокольного этажа дома 77В по ул Клыкова г. Элисты, один человек скончался на месте происшествия.

Напомним, что в Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находился на первом этаже жилого дома.

Читайте также:

В сочинской пекарне прогремел взрыв, три человека госпитализированы

В Киеве, Харькове и Николаеве прогремела серия взрывов

В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в образовательный центр
#мероприятия
#человек
#мужчина
#пациенты
#происшествия
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После обнаружения взрывчатки на заводе в Петербурге возбудили уголовное дело
РБК: в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения взрывчатки
10 февраля 2024, 23:58

Фото: iStock/aerogondo

Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело после обнаружения на Всеволожском заводе самодельного взрывного устройства (СВУ), содержащего почти два килограмма взрывчатки, сообщает РБК.
Действия были квалифицированы по статье 222 Уголовного кодекса РФ («Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов»). Максимальным наказанием по этой статье является ограничение свободы до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был предотвращен теракт на металлургическом заводе. На территории предприятия была обнаружена бомба, спрятанная в пакете возле одного из складов. Как она оказалась на заводе, пока неизвестно.

Читайте также:

В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж

Двое мужчин пострадали в ходе драки со стрельбой в центре Москвы

В Подмосковье арестовали мужчину, застрелилившего водителя скорой помощи
#подмосковье
#ограничение
#хранение
#теракт
#бомба
#предприятия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф