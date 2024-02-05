Бакальчук: Склад в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности

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Сгоревший в Шушарах склад Wildberries полностью соответствовал всем имеющимся нормам пожарной безопасности. Об этом в интервью РИА Новости заявила основательница и глава маркетплейса Татьяна Бакальчук
«Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности <...> у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам», — отметила она.
Как заявлял ранее замглавы Минпромторга РФ, статс-секретарь ведомства Виктор Евтухов, склад в Шушарах не прошел все необходимые процедуры приемки, в связи с этим ожидаются дополнительные разбирательства, а сам факт его работы «является странным».
По предварительным данным, ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. По факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Татьяна Бакальчук и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже договорились о строительстве в регионе нового склада и распределительного центра. Он будет на треть больше того, что сгорел в Шушарах. Новый объект будет возведён в индустриальном парке М10 в Красном Бору Тосненского района области. Площадь складских помещений нового распределительного центра составит 154 тысячи квадратных метров.
По словам Дрозденко, инвестиции фирмы Wildberries в проект составят около 9 миллиардов рублей. Новый объект позволит складировать и хранить до 14 миллионов единиц товарной продукции в год. Логистическая обработка товаров составит 115 единиц в год. Будет создано 7,5 тысячи новых рабочих мест. Реализовать проект запланировано к IV кварталу 2025 года, но первая очередь, по словам Бакальчук, будет запущена уже в этом году.
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