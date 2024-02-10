В ЦРУ разгорелся секс-скандал

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Сотрудница Центрального разведывательного управления США была уволена после жалобы на сексуальные домогательства со стороны собственного коллеги, сообщает 10 февраля американский телеканал NBC.
«ЦРУ уволило сотрудницу, которая сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам коллеги <…> и которая обвинила ЦРУ в попытке отговорить её от подачи заявления о возбуждении уголовного дела», — сообщил телеканал.Адвокат женщины считает увольнение незаконной попыткой отомстить за ущерб репутации разведуправления. При этом само ЦРУ отвергает все обвинения. По их версии, сотрудница лишилась рабочего места за провал подготовки агентов под прикрытием.
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