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Информатор WikiLeaks и экс-сотрудник ЦРУ Шульте приговорен к 40 годам тюрьмы

02 февраля 2024, 05:32
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший инженер-программист ЦРУ и информатор портала Wikileaks Джошуа Шульте осуждён в США за крупнейшую кражу секретной информации в истории агентства. По информации газеты The Guardian, Шульте приговорили к 40 годам тюремного заключения за шпионаж, компьютерный взлом, неуважение к суду и детскую порнографию.
«Джошуа Шульте предал свою страну, совершив одни из самых наглых и отвратительных преступлений шпионажа в американской истории <...> Он проведет 40 лет за решеткой — там, где ему и место», — заявил Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка.

При этом, как пишет издание, судья отказался назначить для Шульте пожизненный срок, как того требовала прокуратура.


Подсудимый был признан виновным в передаче секретных материалов агентству WikiLeaks после так называемой «утечки из Убежища 7». В результате Шульте получил тысячи изображений и видеозаписей сексуального насилия над детьми, которые позже найдут при обыске в его квартире.

Утечка, названная WikiLeaks «Убежище 7», подняла вопросы о неспособности американских шпионских агентств защитить секретные документы в эпоху цифровых технологий. В обнародованных агентством документах подробно описываются инструменты, которые ЦРУ использует для взлома телефонов, коммуникационных приложений и других электронных устройств.

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#приговор
#сша
#программирование
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РЕН ТВ: В Ленобласти жена и дети прожили больше трёх лет бок о бок с мумией
02 февраля 2024, 04:47

Фото: iStock/fesign

В Ленинградской области жена и четверо детей более трех лет прожили бок о бок с мумифицированным телом мужа и отца в Ленобласти. Подробности сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Мумия главы семейства была обнаружена социальными работниками при проверке жилищных условий. Удалось установить, что в 2020 году мужчина в ходе ссоры с супругой заявил, что лучше умрёт, и упал на пол. «Притворяющегося», по словам матери, отца положили на кровать, однако в сознание он больше так и не пришёл.

Следователи предполагают, что женщина могла сама убить своего мужа. Известно, что женщина запретила старшей дочери говорить о произошедшем, угрожая в противном случае отправить девочку в детский дом. Кроме того, мать продолжала спать в одной постели с замотанным в одеяло телом супруга, и, по данным РЕН ТВ, довольно долго наблюдалась у психиатра.

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#труп
#семья
#ленинградская область
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Взрывы прогремели в Кривом Роге и Кропивницком
02 февраля 2024, 04:15

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы прозвучали в украинских городах Кривом Роге (Днепропетровская область) и Кропивницком (экс-название — Кировоград, административный центр одноимённой области), сообщает информагентство РБК-Украина.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях страны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Украина попросила Россию передать ей тела погибших при падении Ил-76
02 февраля 2024, 03:52

Фото: РИА Новости/СК РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом пишет «Украинская правда».
.«Насчет информации о гибели — да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел», — цитирует Юсова издание.

При этом представитель украинской разведки утверждает, что Россия якобы пока не дала ответ. Российская сторона официально не подтверждала получения таких обращений.

Ранее Следственный комитет РФ предоставил результаты экспертизы по идентификации тел погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале. Отмечается, что в районе места падения самолёта были обнаружены свыше 670 фрагментов тел погибших и частично сохранившиеся личные документы.

В СК РФ заявили, что, по результатам идентификации тел погибших, выяснилось точное количество жертв крушения. Так, на борту находилось 65 военнопленных, шесть членов экипажа и три сотрудника военной полиции, личности которых удалось установить.

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#всу
#плен
#погибшие
#украина
#россия
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Суд арестовал россиянина и ещё 24 человека по делу о нападении на церковь
02 февраля 2024, 01:26

Фото: iStock/artisteer

Суд арестовал 25 человек, в том числе и гражданина РФ, которые ранее были задержаны задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле, сообщает минюст Турции. Ещё 9 человек были отпущены на свободу.
Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что после нападения на церковь в Стамбуле были задержаны 47 человек, среди которых имеются граждане России и Таджикистана.

Напомним, двое вооружённых людей в масках напали на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле, ворвавшись в помещение во время службы около 11:40 в воскресенье, 28 января. В результате происшествия погиб человек, он был военным. Полиция задержала по этому делу двоих подозреваемых.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самих боевиков.

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В стамбульской католической церкви произошло вооруженное нападение

*Запрещенная в России террористическая организация
#турция
#суд
#россияне
#стрельба
#арест
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Волонтёра Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании ВСУ
01 февраля 2024, 22:41

Фото: iStock/zoka74

В Белгороде задержали волонтёра, подозреваемую в спонсировании ВСУ, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова адвоката Евгения Соколова.
Подозреваемая Надежда Россинская являлась волонтёром в организации, которая оказывала помощь гражданам, пострадавшим в вооружённом конфликте. Россинская занималась оказанием гуманитарной помощи, поиском пропавших, а также эвакуацией мирных жителей в безопасные зоны.

Как сообщил адвокат Соколов, его подзащитную обвиняют в создании группы в социальной сети, в которой собирались денежные средства для Вооружённым силам Украины, однако, сама Россинская свою причастность к этому сообществу отрицает.

«Завтра будет суд по избранию меры пресечения в Свердловском суде в 11 часов. Будет назначен адвокат. Она сегодня мне позвонила и сказала: «меня задержали». Находится она сейчас в изоляторе временного содержания», — рассказал Соколов.

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#суд
#белгород
#всу
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Крупный пожар на мясном предприятии в Пушкине локализован
01 февраля 2024, 22:13

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Пожар на территории мясного предприятия в Пушкинском городском округе удалось локализовать. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по Московской области.
«В 21.35 пожар был локализован. Его площадь составляет 1200 квадратных метров. Горит административное здание на территории мясного предприятия на ул. Соколовской. К тушению огня привлечены 56 спасателей и 20 единиц техники», – информировали в ведомстве.
Ранее сообщалось об угрозе перехода огня на соседние здания.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Московской области, городское надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

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#мчс
#подмосковье
#московская область
#пожар
#инцидент
#пушкино
#завод
#мясо
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Врача из Петербурга осудили за взятки от призывников
01 февраля 2024, 21:40

Фото: iStock/Zolnierek

В Санкт-Петербурге врача осудили за крупные взятки от призывников, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Как удалось установить следствию, врач-терапевт Вячеслав Козлов брал взятки от призывников, которые не хотели идти служить в российскую армию. Также известно, что «откосить от армии» у Козлова стоило от 140 до 160 тысяч рублей. В сумме, он получил от своих пациентов взяток на сумму около 450 тысяч рублей.

Козлов свою вину в суде признал, а также сотрудничал со следствием.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года», — сообщает пресс-служба судов в своём Telegram-канале.

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#призыв
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#взятка
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В подмосковном Пушкино горит здание на территории мясного предприятия
01 февраля 2024, 20:20

Фото: iStock/Distortion Media

В подмосковном городе Пушкино произошёл пожар на территории мясного предприятия, об этом сообщает МЧС России в своём Telegram-канале.
Как сообщили в ведомстве, пожар разгорелся в административном здании на территории пушкинского мясного предприятия в Московской области.

«Площадь пожара — 1 000 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания», — уточнили в МЧС.

Также сообщается, что в ликвидации пожара принимают участие 56 специалистов, а также 20 единиц техники.

Напомним, 29 января в московской многоэтажке разгорелся пожар из-за 30-летнего телевизора. Старая техника внезапно взорвалась, воспламенилась, а уже потом огонь быстро перекинулся на навесной потолок.

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#пожар
#подмосковье
#пушкино
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Погиб человек, упавший на пути на серой ветке московского метро
Человек, упавший на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро, погиб
01 февраля 2024, 18:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

Человек, упавший на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, погиб. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель экстренных служб города.
Ранее в Telegram-канале Дептранса Москвы сообщалось, что на центральной части серой ветки метро поезда следуют с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути на станции «Чеховская».

Сообщалось, что в павильонах и на станциях линии наблюдается большое скопление людей.

Ранее стало известно, что на станции столичного метрополитена «Нагатинская» женщина родила ребёнка. Это произошло вечером 9 января. Дежурный по станции Сергей Баранов помог женщине, вызвав медработников и огородив на станции место. Мужчина находился с роженицей до прибытия врачей, успокаивая и поддерживая её.

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#происшествие
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