Информатор WikiLeaks и экс-сотрудник ЦРУ Шульте приговорен к 40 годам тюрьмы

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Бывший инженер-программист ЦРУ и информатор портала Wikileaks Джошуа Шульте осуждён в США за крупнейшую кражу секретной информации в истории агентства. По информации газеты The Guardian, Шульте приговорили к 40 годам тюремного заключения за шпионаж, компьютерный взлом, неуважение к суду и детскую порнографию.
«Джошуа Шульте предал свою страну, совершив одни из самых наглых и отвратительных преступлений шпионажа в американской истории <...> Он проведет 40 лет за решеткой — там, где ему и место», — заявил Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка.При этом, как пишет издание, судья отказался назначить для Шульте пожизненный срок, как того требовала прокуратура.
Утечка, названная WikiLeaks «Убежище 7», подняла вопросы о неспособности американских шпионских агентств защитить секретные документы в эпоху цифровых технологий. В обнародованных агентством документах подробно описываются инструменты, которые ЦРУ использует для взлома телефонов, коммуникационных приложений и других электронных устройств.
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