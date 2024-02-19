В турецком Кемере отменили концерт «Би-2»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Концерт рок-группы «Би-2» отменен в Кемере, несмотря на распроданные билеты. Об этом сообщил солист коллектива Егор Бортник* на своей странице в социальной сети.
Участник группы опубликовал фото и сопроводил его подписью о том, что вторая песня из нового альбома готова, и работа проходит в расслабленном режиме. Он добавил, что концерт коллектива в Кемере отменен. Каких-либо подробностей музыкант не привел.
Ранее у музыкантов отменили концерт в Дубае.
Прежде сообщалось об отмене концерта российской певицы Лолиты Милявской в подмосковном Раменском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признан в России иностранным агентом
Ранее у музыкантов отменили концерт в Дубае.
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*признан в России иностранным агентом
Анастасия Хохлова