В Раменском отменили концерт Лолиты

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В подмосковном Раменском отменили концерт Лолиты Милявской, запланированный на 15 февраля. Об этом сообщило общественное движение «Зов народа» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что после отмены концерта была остановлена продажа билетов, а всех зрителей уведомили о способах возврата уже приобретённых билетов.
Ещё в конце декабря прошлого года активисты движения «Зов народа» направили обращение к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой отменить выступление Лолиты.
Ранее сообщалось, что были отменены и концерты в Новосибирске и Омске, проведение которых должно было состояться весной.
Напомним, что жалобы на исполнительницу начали поступать после её участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, которая прошла в конце декабря.
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Ещё в конце декабря прошлого года активисты движения «Зов народа» направили обращение к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой отменить выступление Лолиты.
Напомним, что жалобы на исполнительницу начали поступать после её участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, которая прошла в конце декабря.
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Анастасия Чинкова