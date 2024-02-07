В Турции раскрыли сроки строительства завода дронов на Украине

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Турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов, планирует завершить строительство своего завода под Киевом в течение года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление генерального директора компании Халука Байрактара.
На Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде Байрактар пояснил, что на заводе будет трудиться около 500 человек. Он также отметил, что примерно через год компания перейдет к внутреннему оборудованию и организационной структуре завода.
«Завод в Украине будет крупным», — подчеркнул он.Читайте также:
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