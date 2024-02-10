В Турции задержан экс-главврач частной клиники, где умер продюсер Арцибашев

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В Турции задержан бывший генеральный директор и главный врач частной московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, обвиняемый в смерти лечившегося у него продюсера Александра Арцибашева. Доктор и бизнесмен два года скрывался от правосудия за границей.
Напомним, независимая экспертиза, инициированная вдовой Арцибашева, установила что смерть продюсера в клинике «Медицина 24/7» наступила из-за врачебной ошибки. Два штатных врача медицинского учреждения отправились в СИЗО, а владелец и главврач сбежал за границу. Теперь он задержан и будет судим за оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Александр Бойцов