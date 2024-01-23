Мучившаяся 12 лет из-за ошибки хирургов женщина засудила больницу

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В Ярославле бывшая пациентка городской клинической больницы, которая страдала 12 лет из-за врачебной ошибки, засудила медучреждение за забытую в ее животе дренажную трубку. Об этом пишет телеграм-канал «Медицинская Россия».
Женщине провели операцию в 2009-м году. После хирургического вмешательства женщина долгое время жаловалась на боль в боку.
Все это время медики не могли выяснить, по какой причине возникают болевые ощущения. Это удалось установить только 2021-м году, когда женщине сделали томографию. Оказалось, в ее животе находилась дренажная трубка, оставшаяся там после операции.
Адвокат пострадавшей рассказала, что больница и лечащий врач не признали своей вины. Суд частично удовлетворил требования россиянки, взыскав в ее пользу 700 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что на Урале мужчина полз домой из больницы на коленях и попал под машину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Все 12 лет бок болел каждый день, бывало, что приходилось пить таблетки, делать обезболивающие уколы», — поделилась россиянка.
Адвокат пострадавшей рассказала, что больница и лечащий врач не признали своей вины. Суд частично удовлетворил требования россиянки, взыскав в ее пользу 700 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что на Урале мужчина полз домой из больницы на коленях и попал под машину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак