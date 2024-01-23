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Мучившаяся 12 лет из-за ошибки хирургов женщина засудила больницу

В Ярославле пациентка засудила больницу за забытую в ее животе дренажную трубку
23 января 2024, 11:59
Фото: istock / Zolnierek

Фото: istock / Zolnierek

В Ярославле бывшая пациентка городской клинической больницы, которая страдала 12 лет из-за врачебной ошибки, засудила медучреждение за забытую в ее животе дренажную трубку. Об этом пишет телеграм-канал «Медицинская Россия».
Женщине провели операцию в 2009-м году. После хирургического вмешательства женщина долгое время жаловалась на боль в боку.

«Все 12 лет бок болел каждый день, бывало, что приходилось пить таблетки, делать обезболивающие уколы», — поделилась россиянка.

Все это время медики не могли выяснить, по какой причине возникают болевые ощущения. Это удалось установить только 2021-м году, когда женщине сделали томографию. Оказалось, в ее животе находилась дренажная трубка, оставшаяся там после операции.

Адвокат пострадавшей рассказала, что больница и лечащий врач не признали своей вины. Суд частично удовлетворил требования россиянки, взыскав в ее пользу 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Урале мужчина полз домой из больницы на коленях и попал под машину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#больница
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Россиянка купила квартиру и обнаружила в ней схрон боеприпасов
В Петербурге женщина купила квартиру и нашла в ней схрон боеприпасов
23 января 2024, 11:56

Фото: iStock/Dmitri Toms

Женщина купила квартиру в центре Санкт-Петербурга и обнаружила в шкафу схрон с боеприпасами. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что 30-летняя петербурженка приобрела недвижимость на Большой Монетной улице. 21 января она начала разбирать вещи, оставленные прежними жильцами. В шкафу она обнаружила пакет, в котором хранились 21 патрон, 10 охотничьих патронов, боевая граната РГД-5 и ещё три неустановленных патрона.

Она обратилась в полицию, и на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они изъяли найденные боеприпасы для дальнейшей экспертизы.

Предварительно сообщается, что в квартире ранее проживал 74-летний пенсионер.

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#санкт-петербург
#боеприпасы
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#недвижимость
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Пилоту разбившегося в Афганистане самолёта грозит до 10 лет тюрьмы
23 января 2024, 11:20

Фото: iStock/Diy13

Пилоту самолёта Falcon 10, потерпевшему крушение в горах в Афганистане, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Помимо пилота Аркадия Грачёва, срок может грозить и его супруге Екатерине Агаповой – владелице компании «Атлетик групп», на балансе которой находился самолёт.

Отмечается, что компания не имела лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Чтобы производить полёта, самолётом пользовалась компания «Джет аэро», уже принадлежащая самому Грачёву и второму пилоту самолёта Дмитрию Белякову.

Правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По нему супругам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что 21 января в горах Афганистана потерпел крушение частный самолёт Falcon 10. Он совершал рейс из Паттайи в Москву. На его борту находились два члена экипажа и двое пассажиров, которые погибли.

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Полковник полиции в Питере упал, ударился головой и умер на работе
23 января 2024, 10:49

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге полковник полиции поскользнулся, упал, ударился головой и скончался на работе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, полковник Вадим Завьялов являлся главой Санкт-Петербургского-Витебского линейного отдела МВД на транспорте.

Первое происшествие случилось с ним 10 января. При входе в магазин он поскользнулся, упал и ударился головой о кафель. Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него ушиб мозга, перелом костей свода черепа. Однако, брать больничный Завьялов отказался, он готовился к проверке, которая вскоре должна была нагрянуть в его отдел.

22 января полковник, находясь на работе, стал заговариваться и перестал узнавать окружающих. Коллеги решили, что он пьян и отвезли его не продувку, где Завьялов скончался.

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#полиция
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Молодая мать задушила девятимесячную дочку, так как она мешала спать
В Петербурге задержали мать найденной мертвой девятимесячной девочки
23 января 2024, 10:21

Фото: istock / artolympic

В Санкт-Петербурге задержали молодую мать за убийство девятимесячной дочки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Сообщается, что в ночь убийства 23-летняя София праздновала свой день рождения, оставив малышку и двухлетнего сына дома одних. По возращению домой девочка помешала ей спать, за что мать начала душить ее подушкой. Смерть малышки наступила в результате механической асфиксии.

После трагедии она придумала версию, якобы она оставила следить за детьми подругу, которая затем исчезла. Позже от своих слов она отказалась.

Горе-мать задержали, она созналась в убийстве младшего ребёнка.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина напился и набросился с кулаками на годовалую дочь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ребёнок
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В российском регионе заметили разгуливавшего с оружием мужчину в камуфляже
В Тюмени заметили мужчину в военной форме с оружием около школы и детского сада
23 января 2024, 09:57

Фото: istock / Konstantin Shashkov

Жители Тюмени заметили на улице мужчину в военной форме с оружием. Об этом информирует Ura.ru.

В Сети появилось видео, как неизвестный в камуфляже разгуливает по Игримской улице около Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Кроме того, неподалеку от этого места находится школа и детский сад. Мужчина размахивает автоматом, а затем быстрым шагом скрывается в неизвестном направлении.

Информацию о тюменце передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины.

Ранее появились подробности смерти пропавшего восьмилетнего мальчика в Челябинской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мужчина
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Мужчина назвал свой пенис бесполезным, отрезал его и умер
NWL: в Великобритании мужчина назвал свой пенис бесполезным и отрезал его
23 января 2024, 09:41

Фото: istock / Foremniakowski

В Великобритании завершилось расследование дела мужчины из Уэльса, которого обнаружили в парке с отрезанным половым органом. Об этом пишет North Wales Live.
63-летнего Реджинальда Алана Роуча нашла бывшая медсестра Маргарет Вебстер 6 ноября 2022 года. Мужчина лежал на траве без сознания и с пятнами крови в области паха. Вебстер сказала, что пострадавший стонал, а его пульс едва прощупывался.

Прибывшие на место медики поняли, что Роуч отрезан пенис. Его доставили в больницу, но из-за большой потери крови сохранить ему жизнь не удалось. Врачи обратились в полицию. Позже выяснилось, что британец самостоятельно отрезал свои гениталии. Оказалось, что у мужчины были проблемы с психикой. Лечащий врач вспомнил, что на приеме Роуч называли свой половой орган бесполезными.

Родственники пострадавшего рассказали, что в 2022 мужчина получил травму головы и больше не мог работать. Роучу диагностировали шизофрению и раздвоение личности. Известно, что он считал себя педофилом и сильно переживал из-за этого, хотя о его преступлениях в отношении детей нет информации.

Следователи установили, что Роуч ранил сам себя и не находился при этом под воздействием алкоголя или иных веществ.

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#следователи
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#мужчина
#медики
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Машину жителя Подмосковья сожгли по приказу криминального авторитета
23 января 2024, 09:24

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Двое мужчин сожгли иномарку жителя города Пушкино по распоряжению криминального авторитета, «крышующего» бизнес с наймом мигрантов-нелегалов. Исполнителей и заказчика преступления задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Автомобиль был припаркован на неохраняемой стоянке у одного из домов на улице Просвещения. Полиция установила, что двое мужчин облили машину горючим, подожгли и скрылись. Автомобиль полностью выгорел. Ущерб составил 3 млн рулей», — говорится в сообщении.
Поджигателей удалось задержать, ими оказались приезжие из Средней Азии 30 и 36 лет. Они рассказали, что поджог совершили из личной неприязни к владельцу машины, а также по приказу знакомого.
Заказчика преступления задержали в Ивантеевке. По оперативной информации, он является криминальным авторитетом и помогает бизнесменам нанимать нелегальных мигрантов.

Всех задержанных поместили под стражу. Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям, совершённым в Подмосковье.

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#происшествие
#поджог
#пушкино
#полиция
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Стали известны подробности смерти пропавшего восьмилетнего мальчика в Челябинской области
В Южноуральске в реке нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
23 января 2024, 09:22

Фото: istock / FotoDuets

В городе Южноуральск, находящемся в Челябинской области, найдено тело восьмилетнего мальчика в реке. Днем ранее ребенок ушел в неизвестном направлении, и его все это время волонтеры занимались его поиском. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб», — указано в публикации на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование этого случая. Подробности произошедшего на данный момент не сообщаются.

Ранее сообщалось, что москвич напился и набросился с кулаками на годовалую дочь. В полицию обратилась мать ребенка. Она заявила, что ее гражданский муж напился и дважды ударил девочку по лицу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ребёнок
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#расследование
#смерть
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Россиянин расправился с юмористом во время фестиваля КВН в Сочи
Shot: Юморист Амиран Геворкян убит на фестивале КВН в Сочи
23 января 2024, 08:56

Фото: istock / Semen Salivanchuk

В Сочи 32-летний мужчина расправился с 31-летним юмористом Амираном Геворкяном во время фестиваля КВН. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.

По данным издания, утром 18 января Амиран подрался с мужчиной из Дагестана возле гостиницы «Жемчужина». Мужчина кинул юмориста, он ударился головой об лестницу и потерял сознание. Прибывшей бригаде сокрой помощи заявили, что он сам упал, но позже вся правда стала известна.

У пострадавшего диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Геворкян впал в кому, а спустя два дня юморист скончался.

Ранее сообщалось, что в Воронеже у мусорного бака обнаружили связанный труп девушки-подростка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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