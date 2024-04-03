Скончался старейший мужчина в мире

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Житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, признанный книгой рекордов Гиннесса старейшим мужчиной в мире, умер в возрасте 114 лет. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Хуан Висенте Перес Мора перенесся в вечность в возрасте 114 лет. Этот уроженец штата Тачира из города Эль-Кобре подарил Венесуэле рекорд Гиннесса как старейший мужчина в мире», — написал Мадуро в своей соцсети «Х» и выразил соболезнования родственникам усопшего.
По данным газеты Nacional, в конце мая мужчине должно было исполниться 115 лет. Перес Мора стал отцом 11 детей. Он занимался сельским хозяйством. Старейшим мужчиной в мире его признали, когда ему было 112 лет.
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Элина Позднякова