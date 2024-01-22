В выходные последствия снегопада устраняли порядка тысячи единиц техники

Фото: ГУСТ МО
Около 14 тысяч специалистов и 1 000 единиц техники боролись с последствиями снегопада в выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
За выходные дни коммунальные предприятия выполнили более 13,6 тысяч заданий по уборке и противогололедной обработке.
Стоит отметить, что в первую очередь работы по уборке производится на адресах, с которых поступают сообщения от жителей.
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«В выходные в усиленном режиме на территориях работали, в среднем, около 14 тысяч сотрудников и 1 000 единиц уборочной техники. В субботу, в основном, отдавали приоритет комфортному движению пешеходов — очищали входы в подъезды, тротуары, а также основной ход внутриквартальных проездов и зоны возле контейнерных площадок. С воскресенья приступили к зачистке парковок и остальных элементов инфраструктуры», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева