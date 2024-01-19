В Подмосковье привлекли дополнительные машины для вывоза мусора

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«График работы увеличили на несколько часов, вывоз отходов продлится до глубокой ночи. Кроме того, привлечены дополнительные единицы спецтехники. Всего задействовано более 250 бункеровозов, мусоровозов и ломовозов», — говорится в сообщении.Если мусоровозы не могут проехать к контейнерным площадкам из-за навалов снега, диспетчеры региональных операторов немедленно информируют коммунальные службы округа о необходимости расчистки. Иногда, если подъехать невозможно, работники на руках доносят мусорные баки до машины.
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