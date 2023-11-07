В Волоколамске на совещании обсудили вопрос организации вывоза ТКО в зимний период

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
И. о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Андрей Смолкин с представителями регионального оператора на оперативном совещании обсудил вопрос организации работ по улучшению вывоза ТКО в зимний период.
Около 300 муниципальных и 600 юридических контейнерных площадок расположено в городском округе Волоколамск. На собрании обсудили соблюдение графика уборки площадок и качество выполнения.
Кроме этого, в городском округе будет проведен мониторинг проблемных контейнерных площадок.
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«Вместе разбирали случаи, где и почему мусор не был вывезен в положенное время. Выявили причины и выработали ряд решений. <…> Чтобы избежать проблем с вывозом мусора, приняли решение создать чат, в котором будут все начальники территориальных отделов, руководители регионального оператора, специалисты администрации и водители мусоровозов для круглосуточного мониторинга ситуации с вывозом мусора и оперативно решения возникающих вопросов», –поделился Андрей Смолкин.
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Мира Полтева