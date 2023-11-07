В Волоколамске прошел форум «Управдом»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
На форуме «Управдом» в Волоколамске обсудили основные вопросы благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках форума были подняты вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.
Участие в мероприятие приняли председатели советов МКД, депутаты окружного Совета, жители и активисты городского округа, представители ГУСТ, Госжилинспекция и представители администрации.
Благодаря организованному форуму представители органов смогли напрямую пообщаться и слушать вопросы и просьбы жителей городского округа.
Кроме этого, участники форума услышали планы и результаты проведенных работ за 2023 год.
Стоит отметить, что волоколамцев также проинформировали, что с 1 января осуществлять техобслуживание всего газового оборудования в Подмосковье будет «Мособлгаз».
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Участие в мероприятие приняли председатели советов МКД, депутаты окружного Совета, жители и активисты городского округа, представители ГУСТ, Госжилинспекция и представители администрации.
Кроме этого, участники форума услышали планы и результаты проведенных работ за 2023 год.
Стоит отметить, что волоколамцев также проинформировали, что с 1 января осуществлять техобслуживание всего газового оборудования в Подмосковье будет «Мособлгаз».
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Мира Полтева