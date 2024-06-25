В Москве пройдет акция «Еду правильно»

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Директор «Центра Добрых дел» Сабина Цветкова организует для жителей столицы акцию «Еду правильно», она пройдет в Восточном округе.
Как сообщает «Национальная лента новостей», акция направлена на повышение осведомленности людей о том, как безопасно пользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Москвичи увидят какими увлекательными, а главное, безопасными могут быть поездки в так называемых «медленных зонах». Конечно же, речь идет о скверах и парках, где отдыхают семьи с детьми, подростки и пенсионеры.
Волонтеры «Центра Добрых дел» раздадут людям памятки, как при пользовании СИМ обезопасить себя и близких.
Безопасность при использовании СИМ исключительно важна для всех. Благодаря акции «Еду правильно» москвичи будут более информированными о правилах безопасности во время движения, а также станут более ответственно относиться к СИМ. По словам Сабины Цветковой, нужно создавать культуру безопасного пользования самокатами и велосипедами. Самокат является экологичным видом транспорта, но представляет угрозу для всех, если им управляет неопытный водитель.
Руководитель «Центра Добрых дел» уверена, что Восточный округ станет примером и лидером по безопасности использования СИМ в общественных местах.
Акция «Еду правильно» пройдет в четверг, 27 июня, в 12:00 на Сокольнической площади.
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Волонтеры «Центра Добрых дел» раздадут людям памятки, как при пользовании СИМ обезопасить себя и близких.
Безопасность при использовании СИМ исключительно важна для всех. Благодаря акции «Еду правильно» москвичи будут более информированными о правилах безопасности во время движения, а также станут более ответственно относиться к СИМ. По словам Сабины Цветковой, нужно создавать культуру безопасного пользования самокатами и велосипедами. Самокат является экологичным видом транспорта, но представляет угрозу для всех, если им управляет неопытный водитель.
Руководитель «Центра Добрых дел» уверена, что Восточный округ станет примером и лидером по безопасности использования СИМ в общественных местах.
«Поэтому акция «Еду правильно» еще один шаг на пути к безопасному управлению СИМ. Восточный округ — отличная площадка, где в ближайшее время будут введены дополнительные «медленные» зоны», – сказала Цветкова.
Акция «Еду правильно» пройдет в четверг, 27 июня, в 12:00 на Сокольнической площади.
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Никита Кротов