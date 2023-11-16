В вузах планируют открыть магистратуру для работников органов опеки

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Российские педагогические вузы готовы открыть программы магистратуры для сотрудников органов опеки и попечительства. Об этом сообщила директор департамента министерства в сфере государственной политики и защиты прав детей Лариса Фальковская в рамках международной выставки-форума «Россия».
Согласно сообщениям Министерства просвещения, открытие этих программ обучения планируется к 2025 году.
Фальковская заявила, что в настоящее время идёт активная работа по решению всех задач, связанных с этими образовательными программами.
При этом министр образования Сергей Кравцов отметил, что такие программы – это правильное решение, однако их необходимо тщательно продумать и сделать нацел на практическую деятельность.
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Фальковская заявила, что в настоящее время идёт активная работа по решению всех задач, связанных с этими образовательными программами.
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Анастасия Чинкова